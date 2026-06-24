El PSOE extremeño advierte que recurrir el Plan Estatal de Vivienda supone "en la práctica, renunciar a 210 millones"

El PSOE de Extremadura ha criticado la decisión de la Junta de recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que a su juicio supone "en la práctica, renunciar a 210 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda en Extremadura".

En ese sentido, el portavoz del PSOE extremeño, Manuel González, ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ni tiene una sola respuesta para el grave problema de acceso a la vivienda que sufren miles de extremeños", ni tampoco el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "le deja aceptar las soluciones que sí pone sobre la mesa el Gobierno de España".

De esta forma replica el PSOE extremeño, a través de nota de prensa, al anuncio realizado este martes por la Junta de Extremadura sobre el inicio de los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno central, debido a que supone un esfuerzo económico "absolutamente desproporcionado" para la hacienda regional.

Ante este anuncio, el PSOE extremeño ha apuntado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda contempla una inversión de 210 millones de euros para Extremadura, lo que "supone 154 millones más que en el anterior plan, un incremento del 275 por ciento".

Por eso, ha lamentado que "en lugar de aprovechar estos recursos para construir más vivienda protegida, impulsar el alquiler asequible y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda", el Gobierno de Guardiola ha "optado por judicializar el acuerdo y alinearse, una vez más, con la estrategia de confrontación que plantea el PP a nivel nacional", apunta el portavoz socialista.

"ANTEPONE LOS INTERESES DEL PP"

En ese sentido, el PSOE consideran que Guardiola "vuelve a anteponer los intereses de su partido a los de Extremadura", algo que ya se ha visto "con la financiación autonómica, con las entregas a cuenta y ahora también con la vivienda", ha dicho.

Y es que, según apunta González Andrade, "cada vez que Feijóo le ordena decir no al Gobierno de España, Guardiola obedece, aunque quienes salgan perjudicados sean los extremeños", por lo que ha asegurado que el "verdadero motivo" del rechazo de la Junta no es la financiación ni las competencias, sino que el nuevo Plan Estatal de Vivienda "incorpora medidas para blindar el parque público de vivienda y evitar que vuelva a ser objeto de especulación".

Por eso, el portavoz socialista ha reclamado a Guardiola que "cuente la verdad", ya que a su juicio "lo que le molesta es que el Gobierno de España quiera garantizar que la vivienda pública siga siendo pública y no pueda acabar en manos de fondos especulativos".

Los socialistas recuerdan, además, que el Ejecutivo autonómico "nunca ha aplicado plenamente" la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, por lo que está "renunciando a herramientas para intervenir allí donde existen problemas de acceso a la vivienda y favoreciendo que continúe aumentando la presión sobre los precios", lamenta.

En ese sentido, han advertido de que "la falta de políticas eficaces por parte del Gobierno regional está teniendo consecuencias directas sobre el mercado inmobiliario", tras lo que aluden al último informe publicado por el Banco de España, según el cual, el precio de la vivienda ha aumentado cerca de un 20 por ciento en las provincias de Cáceres y Badajoz desde 2014.

Por todo ello, y "frente a un Gobierno de España que aporta más recursos que nunca para facilitar el acceso a la vivienda, Guardiola responde con recursos judiciales", y frente a soluciones, ofrece confrontación", tras lo que el portavoz socialista ha apuntado que "mientras tanto, miles de jóvenes y familias extremeñas siguen esperando políticas útiles para poder acceder a una vivienda digna", ha concluido.