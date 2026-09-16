El PSOE de Extremadura valora la mejora del sistema antiniebla del Aeropuerto de Badajoz

El PSOE de Extremadura ha valorado el "firme compromiso" adquirido por el Gobierno de España para mejorar el sistema antiniebla del Aeropuerto de Badajoz.

Los socialistas han recalcado que esta es una reivindicación que durante años ha sido planteada por la sociedad extremeña y que ahora "queda incorporada a la planificación de actuaciones de Aena para los próximos años".

"Este anuncio llega tras las gestiones y las peticiones formuladas por el PSOE de Extremadura a responsables del Ministerio de Transportes y que se han intensificados durante los últimos meses", ha subrayado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

En concreto, el Consejo de Ministros contempla el inicio de los trabajos para la implantación del nuevo sistema dentro de este quinquenio.

De ese modo, se autoriza a Aena a iniciar los trámites técnicos necesarios para la implantación de un sistema de aproximación por instrumentos ILS de categoría superior al actual en la base aérea de Talavera la Real, abierta al tráfico civil.

Para el PSOE de Extremadura resulta "especialmente relevante" que este compromiso no se limite al estudio de la situación actual, sino que contemple también las actuaciones previas y de ejecución que sean posibles dentro del quinquenio para que el proyecto sea una realidad.

"En la práctica, se inicia así la valoración del sistema que necesita el Aeropuerto de Badajoz y comienza el trámite para dotarlo de las prestaciones técnicas necesarias para reducir los problemas que actualmente se producen en situaciones de niebla y mejorar la operatividad de las instalaciones", ha valorado.

Los socialistas extremeños han agradecido al Ministerio de Transportes su sensibilidad ante una petición "largamente reivindicada" en Extremadura y han mostrado su satisfacción de que esta demanda quede recogida en el documento que fija las principales actuaciones previstas para los próximos años.

Para el PSOE, este avance es también "fruto del trabajo y del impulso de los gobiernos socialistas para mejorar las infraestructuras y la conectividad de Extremadura".

En este sentido, ha recordado que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara impulsó la Obligación de Servicio Público (OSP) que permitió consolidar las conexiones aéreas entre Badajoz, Madrid y Barcelona, con "frecuencias diarias y precios razonables, garantizando una conectividad esencial para Extremadura". "Un paso previo que permite ahora al aeropuerto registrar las cifras récord que está ofreciendo en los últimos tiempos", ha dicho.