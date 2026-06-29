El PSOE de Extremadura reivindica en las calles "más orgullo y menos odio" y advierte de que "ningún derecho es para siempre"

El PSOE de Extremadura ha defendido la necesidad de seguir protegiendo los derechos y libertades conquistados por el colectivo LGTBI frente a los retrocesos que, a su juicio, impulsan la derecha y la extrema derecha. Lo ha hecho este domingo en la manifestación regional del Orgullo 2026 celebrada en Mérida.

Antes del inicio de la marcha, en declaraciones a los medios de comunicación el secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI del PSOE de Extremadura, Fede González Trinidad, ha asegurado que "hoy reivindicamos en las calles de Extremadura más orgullo y menos odio y también reclamamos que, ya está bien de impostura, que ya es hora de que nadie nos robe el orgullo".

El portavoz socialista ha advertido que la semana del Orgullo vuelve a demostrar que "ningún derecho es para siempre y hay que defenderlos día a día". Como ejemplo, ha señalado que "ayer mismo Vox anunciaba que va a eliminar los planes de Igualdad y LGTBI de las empresas" y ha recordado que "esta misma semana, en el Congreso de los Diputados, PP y Vox no han apoyado la prohibición de las terapias de conversión".

Además, González Trinidad ha criticado la actitud de Guardiola, al considerar que "entre Extremadura y Vox, elige a Vox", permitiendo que "dentro de su propio Consejo de Gobierno no se apoyen declaraciones institucionales contra la homofobia". Por ello, ha defendido que "en Extremadura hay mucho por lo que pelear en las calles y muchos derechos que deben ser protegidos” y ha reconocido que “ahí siempre va a estar el PSOE y ahí vamos a estar las y los socialistas, defendiendo la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas", ha afirmado.

En la manifestación regional del Orgullo también han participado numerosos representantes del PSOE de Extremadura, diputados y diputadas del Grupo Socialista en la Asamblea, así como responsables orgánicos y cargos públicos de diferentes agrupaciones socialistas de la región, entre ellos representantes del PSOE de Mérida,

mostrando el compromiso del partido con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y con una Extremadura más libre, igualitaria y diversa.