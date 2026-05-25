El PSOE de Extremadura constituye su nuevo comité regional con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha presidido este sábado en Mérida la constitución del nuevo comité regional del partido, el máximo órgano entre congresos, integrado por cerca de 300 miembros "listos" para de "ganar" las elecciones municipales de 2027.

Yolanda García Seco ha sido la persona elegida para presidir la mesa del Comité Regional de Extremadura que hoy ha celebrado su primera reunión de trabajo en Mérida. En rueda de prensa, Sánchez Cotrina ha asegurado que este nuevo comité regional debe representar "la nueva impronta" que quiere impulsar el PSOE de Extremadura, marcada por la renovación que está viviendo la organización "a todos los niveles".

"Estamos renovando liderazgos, órganos, portavoces y también la forma de comunicar y de relacionarnos con la ciudadanía. Queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos claro el camino", ha señalado el socialista.

También ha explicado que, entre las principales tareas que afronta el partido en esta nueva etapa, están consolidar la unidad interna, permanecer "a pie de calle" y escuchar los problemas "reales" de la ciudadanía para ofrecer respuestas "útiles y cercanas".

ELECCIONES DE 2027

En ese sentido, ha defendido que el PSOE de Extremadura debe ejercer "una oposición firme, responsable y útil", pero también convertirse en "una verdadera alternativa de gobierno capaz de liderar la política extremeña".

Sánchez Cotrina ha situado además las elecciones municipales de 2027 como el primer gran reto político del nuevo comité regional. "Hoy comienza el último año antes de las municipales. Restan doce meses y tenemos que prepararnos desde ya", ha afirmado.

El secretario general del PSOE extremeño ha reivindicado el "carácter municipalista" del partido y ha destacado que es en los ayuntamientos "donde se construye el vínculo más cercano con la gente". "Vamos a elegir a los mejores candidatos y candidatas y me voy a empeñar personalmente en ello. Vamos a por las ciudades y las cabeceras de comarca", ha subrayado.

Por último, Sánchez Cotrina ha defendido la necesidad de construir "un PSOE con E de Extremadura", arraigado en los pueblos y conectado con las necesidades de la ciudadanía extremeña.