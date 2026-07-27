El PSOE de Extremadura celebra el avance de la ley del Gobierno para reducir ratios y dignificar las condiciones del profesorado

La secretaria de Educación y Universidades del PSOE de Extremadura, Lola Enrique Jiménez, ha valorado muy positivamente el avance en el Congreso del proyecto de ley impulsado por el Gobierno de España para reducir las ratios de alumnado por aula y homogeneizar la jornada lectiva del profesorado, una iniciativa que, a su juicio, "supone un paso decisivo para reforzar la calidad de la educación pública, la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes, vivan donde vivan".

El proyecto de ley ha superado el trámite de las enmiendas a la totalidad y continúa ahora su tramitación parlamentaria. La norma plantea reducir el número máximo de alumnos por aula en Educación Primaria de 25 a 22 y fijar un máximo de 25 estudiantes en Educación Secundaria Obligatoria, frente a los 30 actuales. Además, establece una jornada lectiva máxima de 23 horas semanales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas para el resto de enseñanzas.

"El Gobierno de España demuestra que cree en la educación pública como el principal ascensor social y que mejorar las condiciones laborales del profesorado es también mejorar la educación pública”, ha afirmado Enrique Jiménez. La reforma persigue acabar con las desigualdades existentes entre comunidades autónomas, garantizar una mayor cohesión del sistema educativo y favorecer una enseñanza más personalizada e inclusiva.

"Menos alumnos por aula significa más atención individualizada, mejor convivencia, más oportunidades para quienes más lo necesitan y mejores resultados educativos. Y una jornada lectiva razonable permite al profesorado dedicar más tiempo a preparar clases, atender a las familias y responder a las necesidades del alumnado", ha señalado.

EXIGENCIAS A GUARDIOLA

Desde el PSOE de Extremadura han contrapuesto esta apuesta del Gobierno de España con la política educativa de la Junta de Extremadura, que continúa sin atender la

homologación salarial del profesorado extremeño, que constituye la principal reivindicación de los 16.000 docentes extremeños. "Mientras el Gobierno de España legisla para dignificar la profesión docente y fortalecer la educación pública, Guardiola sigue negándose a reconocer el trabajo de los maestros y profesores extremeños con una verdadera homologación salarial", ha criticado Enrique Jiménez.

La secretaria de Educación ha recordado que las cinco organizaciones sindicales con representación en la enseñanza pública (PIDE, ANPE, CSIF, UGT y CCOO) mantienen una reivindicación unitaria para lograr una subida de 300 euros mensuales que equipare los salarios del profesorado extremeño con los de otras comunidades autónomas. Asimismo, ha recordado que miles de docentes se movilizaron el pasado mes de noviembre, con una huelga general y una manifestación multitudinaria en Mérida.

Lola Enrique Jiménez ha reiterado el compromiso del PSOE de Extremadura con la educación pública y con el profesorado extremeño. "Nosotros sí creemos que invertir en educación es invertir en el futuro de Extremadura. Por eso proponemos aplicar de forma inmediata una subida de 200 euros mensuales para los 16.000 docentes extremeños, tal y como nuestro secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, propuso en el debate de enmienda a la totalidad de los presupuestos".

Además, el PSOE plantea completar ese compromiso alcanzando los 300 euros mensuales reclamados por las organizaciones sindicales mediante incrementos adicionales de 50 euros al mes en cada uno de los dos ejercicios presupuestarios siguientes. "El Gobierno de España marca el camino reforzando la educación pública con más recursos, mejores condiciones para el profesorado y menos alumnos por aula. Ahora le toca a la Junta de Extremadura dejar de dar la espalda a los docentes y situar la educación donde merece estar que es entre las grandes prioridades de esta región", ha concluido Lola Enrique Jimén