El PSOE critica que la Junta llega "tarde y mal" ante la reaparición de la lengua azul en Extremadura

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Martín, ha señalado que la Junta de Extremadura llega "tarde y mal" tras la aparición del primer caso del año de lengua azul en una explotación ovina de Navalvillar de Pela, con cinco animales afectados y 1.287 cabezas sensibles.

Esto confirma, señala la diputada socialista, lo que ya venían advirtiendo "hace semanas", cuando advirtió que los 600.000 euros destinados por la Junta a la vacunación eran "claramente insuficientes" y que el Gobierno autonómico había actuado tarde y sin planificación.

"Lo advertimos cuando todavía estábamos a tiempo de reforzar la prevención y hoy tenemos el primer foco del año en Extremadura", ha señalado en una nota de prensa.

La diputada socialista ha subrayado que el PSOE propuso entonces destinar 3 millones de euros a la compra y administración de vacunas, cinco veces más que la cantidad prevista por la Junta. "Nosotros hicimos nuestro trabajo, advertimos, pusimos una cifra encima de la mesa y planteamos una solución concreta. La Junta decidió no escuchar y ahora nos encontramos con un nuevo foco", ha señalado.

La parlamentaria ha expresado además la preocupación del PSOE por la aparición de dos focos de brucelosis bovina en la provincia de Badajoz, registrados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) del Ministerio de Agricultura en una explotación de Alburquerque y en el término municipal de Badajoz.

"Estamos ante una situación que exige máxima vigilancia y una respuesta rápida de la Junta para evitar que estos focos puedan extenderse y generar nuevas dificultades a nuestros ganaderos", ha advertido Martín.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que refuerce la vigilancia epidemiológica y los medios de prevención y control, y que mantenga una comunicación permanente con las explotaciones y con el sector ganadero. "No podemos permitir que la falta de previsión y de recursos termine poniendo en riesgo la sanidad de nuestra cabaña ganadera y la viabilidad de las explotaciones", ha añadido.

Martín ha defendido además que durante los gobiernos del PSOE la vacunación frente a la lengua azul y su aplicación por los servicios veterinarios eran gratuitas para los ganaderos, mientras que el actual Ejecutivo autonómico ha "trasladado parte del coste al sector".

"Estamos hablando de proteger nuestra cabaña ganadera y de evitar que sean los ganaderos quienes tengan que pagar las consecuencias de la falta de planificación de la Junta. No se puede pedir al sector que afronte solo el coste de una enfermedad que afecta al conjunto de la ganadería extremeña", ha subrayado.

Martín ha exigido al Gobierno de María Guardiola que refuerce "de inmediato" los recursos destinados a la vacunación, garantice la cobertura necesaria para las explotaciones y adopte "todas las medidas de prevención y vigilancia precisas para evitar la propagación del virus", así como que intensifique el seguimiento de los focos de brucelosis detectados en la provincia de Badajoz.

"La lengua azul ha vuelto y el Gobierno de Guardiola vuelve a llegar tarde. Ya lo advertimos, ya lo denunciamos y ya propusimos una solución. Ahora no caben excusas; hay que proteger al ganado y hay que proteger a los ganaderos", ha concluido.