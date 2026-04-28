El PSOE creará un comité con juristas para "vigilar" que el pacto PP-Vox no "robe ni un derecho" a los extremeños

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha comparecido este lunes en rueda de prensa tras la celebración de la primera Ejecutiva Regional del partido, y ha criticado la situación de “bloqueo institucional” que atraviesa la comunidad autónoma y la falta de avances en la conformación del nuevo Gobierno regional.

Sánchez Cotrina ha denunciado que la región lleva seis meses de bloqueo en los que a la señora Guardiola no le han preocupado ni los anhelos, ni los sueños, ni los retos de presente y de futuro de la región, lamentando que el debate político se haya alejado de las prioridades de la ciudadanía.

En este sentido, ha reprochado la ausencia de propuestas sobre asuntos cruciales para Extremadura. “No he oído ni a la presidenta, ni a ningún líder del Partido Popular ni de Vox hablar de industrialización, hablar de mejor financiación, hablar de cuestiones que afectan a la vida de todos los extremeños y extremeñas”. El líder socialista ha cuestionado la falta de avances en la formación del Ejecutivo autonómico y la demora en la materialización del acuerdo entre PP y Vox, remarcando: “si ya han acordado, si ya tienen un pacto infame firmado entre el Partido Popular y Vox, ¿a qué están esperando para formalizar ese gobierno?”.

En este contexto, ha interpelado directamente a Guardiola y le ha preguntado: “¿a qué espera para dar estabilidad a Extremadura y formar gobierno?”, recordando que el plazo para la constitución del Ejecutivo finaliza el próximo miércoles. El líder socialista ha subrayado al respecto que el PSOE de Extremadura mantendrá una oposición firme y exigente en defensa de los intereses de la ciudadanía. “Vamos a tener firmeza entre nuestros 18 diputados y diputadas para abordar cada una de las consejerías que pongan por delante este gobierno encima de la mesa”, ha considerado.

Sánchez Cotrina ha defendido, además, que el partido inicia una etapa política marcada por la “ambición de gobierno, la movilización interna y la preparación para ganar Extremadura”. Ha asegurado que el PSOE “ha vuelto con fuerza, con convicciones intactas y con un proyecto sólido para ofrecer una alternativa real al actual Gobierno autonómico”, al que ha acusado de “carecer de rumbo y de estar más pendiente de su equilibrio interno que de los problemas de la ciudadanía”. En su intervención, el dirigente socialista ha reprochado a

Guardiola haber “entregado la estabilidad del Gobierno a la dependencia de Vox”.

En este sentido, ha advertido de que el “Gobierno de Extremadura está sometido a la voluntad de la ultraderecha”. “El propio socio de Gobierno de la señora Guardiola reconoce que la estabilidad depende de su voluntad política. Eso es lo que tenemos hoy en Extremadura, un Gobierno condicionado, sin autonomía y sin capacidad de decisión real”, ha afirmado. El líder socialista ha denunciado la introducción en el discurso político del Gobierno de conceptos como la “desregulación”, que ha vinculado a postulados de la ultraderecha internacional como la argentina, y ha advertido de que estas posiciones “ponen en riesgo el modelo de diálogo social que ha permitido el desarrollo de Extremadura en las últimas décadas”.

Ante este escenario, ha anunciado la creación de un comité técnico-jurídico dentro del partido, integrado por perfiles del ámbito nacional, autonómico y local, que tendrá como función analizar cualquier iniciativa del Gobierno regional que pudiera afectar a la legalidad o a los derechos de la ciudadanía. “Vamos a poner pie en pared ante cualquier intento de vulnerar derechos o de actuar fuera del marco legal. El PSOE va a estar vigilante, con rigor jurídico y con contundencia política”, ha subrayado.

Sánchez Cotrina ha defendido que el PSOE ejercerá una oposición “leal en lo institucional, pero firme en lo político”, e ha insistido en que la nueva Ejecutiva trabajará de forma coordinada con el grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura para “dar respuesta a los problemas reales de la región”.

El líder socialista ha concluido asegurando que el PSOE de Extremadura “está preparado para liderar una alternativa seria, estable y mayoritaria”, frente a un Gobierno que, según ha señalado, “ha elegido la dependencia política en lugar de la autonomía institucional”