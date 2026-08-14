El PSOE conmemora el 90 aniversario de la Toma de Badajoz con dos homenajes a las víctimas

El primero tendrá lugar el viernes a las 21,30 horas en la explanada del Palacio de Congresos Manuel Rojas, donde intervendrán la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, y el secretario de Memoria Democrática de Juventudes Socialistas, Julio Alberto González, quienes dedicarán unas palabras a las víctimas de la represión. El acto concluirá con una ofrenda floral en su memoria.

El sábado 15 de agosto, a las 10,00 horas, se celebrará el tradicional homenaje que el PSOE de Badajoz y UGT organizan en el Cementerio Viejo o Cementerio de San Juan. La ceremonia tendrá lugar junto al monumento levantado en 1986 en recuerdo de las víctimas y situado junto a la fosa común en la que reposan alrededor de 2.000 personas asesinadas durante la Guerra Civil.

PSOE y UGT celebran desde 1977 este acto abierto a toda la ciudadanía que combina música, intervenciones y una ofrenda floral para preservar la memoria de quienes fueron encarcelados o asesinados por su militancia política o sindical, por su condición social, por defender la legalidad republicana o, sencillamente, por ser considerados desafectos por los sublevados.

Tomarán la palabra la secretaria general del PSOE en la ciudad de Badajoz y portavoz municipal, Silvia González, y secretario general provincial del PSOE de Badajoz, Manolo Borrego. También asistirán representantes de las ejecutivas local, provincial y regional del PSOE de Extremadura, cargos públicos, militantes y simpatizantes.

Tras las intervenciones se depositarán flores en las tumbas de Pedro Rubio Heredia, diputado socialista por Badajoz asesinado en 1935 con 25 años; de Sinforiano Madroñero, primer alcalde socialista de Badajoz, asesinado por los sublevados en 1936; y de Eladio López Alegría, miembro del Partido Republicano Radical Socialista y primer alcalde de Badajoz durante la Segunda República, también asesinado tras la ocupación de la ciudad.