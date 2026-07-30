El PSOE asegura que "estos no son los presupuestos que necesitan los extremeños"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha aseverado tras la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026 que "estos no son los presupuestos que necesitan los extremeños y extremeñas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno de la Asamblea en el que se han aprobado las cuentas para 2026, la portavoz socialista ha considerado que los presupuestos son "un ajuste contable de PP y Vox" que "no va a arreglar ni uno solo de los problemas de Extremadura".

Según Gil Rosiña, "este es un presupuesto que nace muerto", tal y como señalaron al inicio de su tramitación parlamentaria, ya que "es un ejercicio contable, ficticio y una falacia".

"Un presupuesto que va a tener dos meses de vigencia no es una ley presupuestaria desde un punto de vista de la ejecución y eso los ciudadanos los conocen", ha apuntado Gil Rosiña, quien ha resaltado que hoy "se ha materializado el acuerdo de gobernabilidad de Extremadura, al peaje que ha tenido que pagar Guardiola".

Por tanto, ha aseverado Gil Rosiña que "a partir de este momento los postulados de Vox, de la extrema derecha, ya no son sólo un discurso en la región, sino que se materializarán en políticas que van a cambiar desde nuestro punto de vista para mal la vida de los ciudadanos".

Gil Rosiña ha desatacado que "lo único" que tiene de histórico este presupuesto es que "es el primero ultra y radical de la historia democrática de Extremadura y, además, también es el único presupuesto de la historia que no ha aceptado ni una sola enmienda de la oposición".

En ese sentido, la portavoz socialista ha lamentado que "esta sea la radicalidad por la que quiere transitar la presidenta Guardiola", tras lo que ha apuntado que "hay debates y votaciones que se pierden en el Parlamento, pero se ganan en la calle con la ciudadanía", informa el PSOE en nota de prensa.