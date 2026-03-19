El proyecto en formato pódcast 'Charlas en Prácticas' acerca la experiencia laboral al alumnado de la UEx

OndaCampus radio y el Servicio de Prácticas y Empleo (Sepye) de la Universidad de Extremadura (UEx) han estrenado el pódcast 'Charlas en Prácticas', que apuesta por un formato de mesa redonda para difundir experiencias reales, acercar al alumnado la experiencia laboral y orientar en su inserción.

Así, este nuevo espacio radiofónico impulsa el diálogo sobre la formación práctica y el empleo entre el alumnado y egresados de la universidad. Con formato de mesa redonda, técnicos del Sepye estudiantes, egresados y empresas comparten experiencias sobre prácticas y oportunidades laborales.

La iniciativa surge de la innovación en la difusión de información de los servicios universitarios a través de nuevos formatos como el pódcast. Para ello, el Sepye ha contado con la radio de la UEx, OndaCampus, a través de la cual se ha establecido una colaboración para la difusión de sus servicios y programas.

El director de prácticas y empleo de la UEx, Jordi Ortiz, ha señalado que desde la Dirección de Prácticas y Empleo de la UEx esperan que estos pódcasts se conviertan en una herramienta "valiosa" para acercar al estudiantado a la realidad profesional.

"A través de estas conversaciones es posible conocer de primera mano las experiencias de quienes ya han realizado prácticas externas, así como las expectativas y necesidades de las entidades colaboradoras", ha explicado, junto con que este formato permite transmitir información "útil" de una manera accesible y cercana, ayudando al alumnado a comprender mejor cómo funcionan las prácticas, los retos que pueden encontrar y las oportunidades que estas ofrecen para su desarrollo profesional.

Además, Ortiz ha resaltado que con esta iniciativa quieren también contribuir a difundir y visibilizar el valor de la colaboración entre la Universidad de Extremadura y las organizaciones e instituciones que participan en la formación práctica del estudiantado y que, con su compromiso, ayudan a prepararlos para su futura inserción laboral.

Por su parte, la coordinadora de OndaCampus radio, Leonor Real, ha afirmado que se trata de una oportunidad para hacer llegar a los estudiantes las oportunidades que ofrecen los diferentes servicios de su universidad. "No sólo con el acercamiento al mundo laboral, sino también para que conozcan su propia emisora universitaria en la que pueden aprender a comunicar sus conocimientos e inquietudes a través de los diferentes formatos radiofónicos", ha explicado.

ESTRENO EN MEDICINA

El salón de grados de la nueva facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UEx ha acogido este miércoles el estreno del pódcast 'Charlas en prácticas', cuya primera parte ha estado protagonizada por la decana de la facultad, Berta Caro; el técnico del Sepye, Rubén Urbano, y Nerea Díaz y Juan Manuel Díaz en representación del Consejo de Estudiantes de la facultad.

En su intervención, Caro ha destacado que la mayoría del alumnado de la Facultad accede al empleo público por su condición de sanitarios, pero que programas como estos acercan oportunidades formativas y laborales en el ámbito de las empresas privadas que quizá algunos estudiantes no se hayan planteado, sobre todo en lo referente al Grado de Enfermería y Fisioterapia.

Por su parte, Rubén Urbano ha explicado los programas de prácticas y empleo de los que dispone el Sepye y a los cuales pueden acceder los estudiantes y egresados de la UEx: "Se trata de convocatorias que están abiertas durante todo el año y a las cuales pueden acceder desde casi cualquier titulación", ha dicho.

La segunda mitad del programa ha contado con la participación de la directora técnica de la residencia Comser de Almendralejo, Cristina García, junto a Paqui Flores, egresada de la UEx, y Sergio Reyes y Juan Manuel Díaz en representación de los estudiantes.

La directora de Comser ha destacado la vocación con la que llegan los alumnos de los programas de prácticas y ha añadido que la mayoría de las personas que realizan allí parte de su formación acaban siendo contratadas por la empresa.

Paqui Flores, como egresada de la UEx y con un contrato en prácticas en Comser, ha señalado la importancia de los programas del Sepye para poder completar la formación adquirida, así como para conocer oportunidades laborales que quizá no se había planteado mientras cursaba sus estudios.

Las próximas citas del pódcast están previstas para el 25 de marzo en la Escuela de Ingenierías Agrarias en Badajoz y el 16 de abril en la facultad de Derecho en el campus de Cáceres. Todos los episodios podrán escucharse en los canales de Ivoox y Spotify de OndaCampus radio, según indica en nota de prensa la UEx.