La provincia de Cáceres y la Beira Baixa formalizan su unión para impulsar una eurozona regional más integrada y atractiva

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales y el Presidente de la Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo han firmado este jueves, en Sertã, la Declaración de Oleiros, un Memorando de Entendimiento para la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial Cáceres-Beira Baixa (AECT CBB). Con este acuerdo se busca trabajar para la creación de una eurozona regional integrada por estos dos territorios situados estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica (Madrid y Lisboa), con una superficie de más de 25.000 km² y una población aproximada de 500.000 habitantes.

En las distintas intervenciones se ha destacado esta iniciativa como una oportunidad para aunar fuerzas, “tenemos mucho que ganar con esta cooperación. Nuestros territorios siempre han sido vistos como un problema y es el momento de generar oportunidades y atraer más inversiones para nuestro desarrollo”, ha enfatizado el presidente de la Cámara Municipal de Sertã, Carlos Alberto de Miranda, que también ha tomado la palabra en el momento previo a la oficialización de la firma.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha señalado que esta nueva Agrupación Territorial va a permitir que “cuando vayamos a Madrid, Lisboa o Bruselas, lo hagamos con una voz única, en dos idiomas, pero con un mismo mensaje”. Morales ha explicado que con la firma de esta Declaración el gobierno de la Institución Provincial cumple con uno de los compromisos de la legislatura que era el de afianzar las relaciones con Portugal “para mí era prioritario en el desarrollo de mi provincia las relaciones con Portugal, con las hermanas y hermanos de Portugal; pero no en un ‘amor platónico’ de buenas intenciones sino con hechos, con proyectos que beneficien a los ciudadanos y esto es un hito, un ejemplo palmario de lo que es la Europa de los ciudadanos, que es la Europa real”.

A partir de aquí “empieza un viaje apasionante que sabemos no estará exento de dificultades y obstáculos pero se van a solucionar” ha resaltado el presidente de la Diputación Provincial, y ha mostrado su satisfacción por la rapidez del avance de esta iniciativa “pone de relieve la importancia que hemos visto todos los responsables políticos de llegar hasta aquí”. En esa línea, Morales ha querido trasladar el apoyo de toda la Corporación Provincial a la Declaración de Oleiros, cuyos diputados aprobaron la adhesión de manera unánime en el pleno del pasado mes de julio. “Estamos muy ilusionados de unirnos a una esperanza de futuro para mejorar la vida de la gente de la provincia de Cáceres y de la Beira Baixa”.

Cáceres-Beira Baixa, líneas de cooperación

La Declaración firmada hoy por ambos entes territoriales establece que la nueva AECT ahonde en la cooperación en áreas como el medioambiente, energía, protección civil, desarrollo económico, turismo y cultura, poniendo como elementos de colaboración prioritaria las infraestructuras de transportes (finalización de la autovía autonómica EX-A1 y conexión con IC31 - IC8) y los recursos naturales transfronterizos como la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo.

De manera específica, se plantean los siguientes objetivos de impulso del territorio:

Fortalecimiento de la cooperación transfronteriza con el fin de reforzar la cohesión económica, social e institucional.

Mejora de la accesibilidad vial y ferroviaria, así como los servicios de transporte público.

Mejora y promoción de la competitividad del tejido empresarial a través del conocimiento y la innovación.

Promoción de la atracción y fijación de población.

Promoción del territorio, patrimonio cultural y natural, y potenciación de los recursos endógenos mediante iniciativas conjuntas en mercados exteriores.

Utilización de instrumentos de apoyo al desarrollo regional, financiados por ambos Estados y la Unión Europea.

En los próximos meses se definirá también dónde estará situada su sede, que será en un municipio de la Beira Baixa y se conformarán los órganos deliberativo, ejecutivo y de supervisión. Además, tal y como recoge el Memorando, la AECT contará con una

secretaría técnica y la financiación será aportada solidariamente por los socios mediante dotaciones, contribuciones y subvenciones.