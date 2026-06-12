AGUA

Promedio licita una planta piloto para impulsar la reutilización de agua regenerada en la depuradora de Cheles

Cuenta con un presupuesto base de 99.999,13 euros.

Redacción

Extremadura |

Promedio licita una planta piloto para impulsar la reutilización de agua regenerada en la depuradora de Cheles
Promedio licita una planta piloto para impulsar la reutilización de agua regenerada en la depuradora de Cheles | Diputación de Badajoz

El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (Promedio) ha sacado a licitación las obras para la construcción de una instalación demostrativa de reutilización de agua en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cheles, con un presupuesto base de 99.999,13 euros.

La actuación se desarrolla en el marco del proyecto europeo Sollagua (Soluciones basadas en la naturaleza y Living Labs para la reutilización rural del agua), una iniciativa de cooperación del programa Interreg Sudoe entre España, Francia y Portugal que busca promover modelos sostenibles de aprovechamiento de recursos hídricos en zonas rurales.

Se trata de una actuación piloto para evaluar la eficacia de diferentes sistemas de tratamiento terciario o complementario basados en mecanismos naturales.

Para ello se construirán dos líneas experimentales de depuración mediante humedales artificiales, una tecnología que utiliza filtros naturales y procesos biológicos para mejorar la calidad del agua depurada y favorecer su reutilización.

Esta experiencia servirá, además, como laboratorio demostrativo para futuras aplicaciones en pequeños municipios y entornos rurales, apunta en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Asimismo, las obras incluyen movimientos de tierras, construcción de depósitos y arquetas de hormigón, instalación de redes hidráulicas, equipos electromecánicos, sistemas de telecontrol y una zona de huerto experimental que podrá regarse con el agua regenerada obtenida tras el tratamiento.

El plazo previsto para la presentación de ofertas finaliza el 22 de junio a las 14,00 horas.

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