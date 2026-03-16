El programa 'Reset' de segunda oportunidad para empresas y autónomos se presenta este lunes en Badajoz

La Junta de Extremadura celebrará este lunes, 16 de marzo, una jornada de presentación del Programa 'Reset' para la Segunda Oportunidad, dirigido a apoyar a empresas y autónomos de la región que "atraviesan dificultades económicas o necesitan redefinir su estrategia para garantizar la continuidad de su actividad".

La jornada comenzará a las 10,00 horas de este lunes en NaveCu4tro, en la Cámara de Comercio de Badajoz, y está organizada por la Dirección General de Empresa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

El encuentro servirá para dar a conocer los objetivos, metodología y herramientas del programa, así como para "abrir un espacio de reflexión sobre los mecanismos de recuperación empresarial y las vías de segunda oportunidad", según avanza la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El acto comenzará con la bienvenida institucional del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, y a continuación se explicará el desarrollo del programa, la metodología de trabajo y las líneas de asesoramiento previstas.

La jornada incluirá además la mesa redonda 'Una segunda vida empresarial', en la que participarán el juez de la sección civil del Tribunal de Instancia de Cáceres, Guillermo Romero, la abogada especializada en derecho concursal y Ley de Segunda Oportunidad en Corvillo Abogados, María José Mora, y el director del Área Fiscal y Jurídico-Mercantil de Gefiscal ETL Global, Miguel Ángel Solís.

Durante este diálogo se abordarán cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de las herramientas jurídicas y empresariales para la recuperación de empresas, como el uso de los mecanismos de segunda oportunidad, la reestructuración empresarial, la negociación con acreedores o la continuidad de la actividad económica tras situaciones de dificultad.

La jornada, cuya inscripción se puede realizar a través de la web de Extremadura Empresarial, está dirigida especialmente a entidades prescriptoras del programa, como asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio y empresas interesadas en conocer los recursos disponibles para afrontar procesos de reestructuración o recuperación empresarial.

La clausura correrá a cargo de la directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, tras la que se celebrará un espacio de networking entre los asistentes.