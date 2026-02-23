El programa Releva celebrará una jornada informativa en Navalmoral de la Mata para favorecer la continuidad empresarial

Navalmoral de la Mata se convertirá el próximo 25 de febrero en el epicentro de una jornada informativa del programa Releva, iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura en aras de apoyar la transmisión de negocios y evitar el cierre de empresas por falta de relevo generacional, jubilación u otros motivos.

La sesión tendrá lugar a las 09,30 horas, en la Cámara de Comercio, ubicada en la calle Don David González, y servirá para presentar el funcionamiento del programa, que conecta a titulares de negocios sin continuidad con personas emprendedoras interesadas en asumir su gestión.

La misma está dirigida a personas autónomas y micropymes próximas al cierre y sin relevo generacional, a personas emprendedoras interesadas en acceder a un negocio ya en funcionamiento y a organizaciones empresariales que deseen promover el relevo entre sus asociados, según ha precisado la Junta en nota de prensa.

Durante el encuentro se explicarán los principales servicios que ofrece Releva, entre ellos la identificación de empresas susceptibles de traspaso, la captación de personas interesadas en emprender mediante la adquisición de un negocio en funcionamiento, el diagnóstico y la valoración empresarial, así como la difusión de oportunidades a través de la plataforma específica de relevo.

Asimismo, se detallará el acompañamiento técnico personalizado que se presta a lo largo de todo el proceso de transmisión.

La sesión incluirá también la exposición de un caso de éxito de relevo empresarial en Extremadura y un espacio de networking para favorecer el contacto directo entre participantes.

Las personas interesadas en asistir, señala la Junta de Extremadura en la referida nota de prensa, pueden inscribirse en la web de Extremadura Empresarial.

Cabe recordar que el programa Releva ofrece asesoramiento individualizado adaptado a las necesidades de cada empresa o persona emprendedora, con el objetivo de garantizar procesos de traspaso ordenados y seguros.

Esta actuación, que se desarrolla en el marco estratégico de Extremadura Sigue, contribuye a mantener la actividad económica y el empleo en el territorio, especialmente en aquellos entornos donde el cierre de un negocio puede tener un impacto significativo en la economía local.