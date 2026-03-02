El programa extremeño de detección precoz del cáncer de mama cita en marzo a más de 9.600 mujeres para mamografías

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.600 mujeres de la región para realizarse mamografías durante este mes de marzo, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

En concreto, más de 4.100 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes diecinueve poblaciones de Extremadura.

Asimismo, más de 5.400 mujeres de las localidades más pobladas serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, según ha precisado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos este lunes, 2 de marzo, en las localidades cacereñas de Villar del Pedroso y Navalmoral de la Mata, y continuarán en Villar del Pedroso, Navezuelas, Retamal de Llerena, Berzocana, Campillo de Llerena, Salorino, Membrío, Maguilla, Santiago de Alcántara, Cedillo, Azuaga, Alcántara, Palomero, Santibañez El Bajo, Ahigal, Guijo de Granadilla, Valverde de Llerena, y Malcocinado.

También están citadas las usuarias de otras quince pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Carrascalejo, Valdecasa de Tajo, Navatrasierra, Cabañas del Castillo, Retamosa, Rotura, Solana, Carbajo, Cardenchosa, Mata de Alcantara, Piedra de Albas, Villa del Rey, Estorninos, Marchagaz, y Pantano de Gabriel y Galán.

Por su parte, las residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de marzo en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.427), Cáceres (1.101), Coria (211), Don Benito-Villanueva (720), Zafra (320), Mérida (764), Plasencia (450), Talarrubias (72), y Almendralejo (390).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.