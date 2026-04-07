El programa Circuito Junta de Extremadura incluye este mes de abril 19 pruebas deportivas

La Dirección General de Jóvenes y Deportes colabora este mes de abril en el desarrollo de diecinueve pruebas deportivas, incluidas en el Circuito Junta de Extremadura.

Entre las grandes carreras que se podrán disfrutar en la región en las próximas semanas destaca la celebración el día 11 de abril de la XX Media Maratón de Mérida, donde se espera la participación de 3.500 personas, mientras que los días 18 y 19 tendrá lugar la edición número 19 del Trail Sierra de Tentudía.

Además, habrá rutas senderistas, como la IV Ruta Majá en Robledo el 12 de abril; rutas cicloturistas, como la Azuaga Bike, y la décima edición BTT 4 Lobos y 3000 Buitres, los días 19 y 26 de abril, respectivamente, así como carreras por montaña, como la XIV CXM Garganta de los Infiernos, conforman el cartel de pruebas programadas.

También se celebrarán eventos deportivos centrados en otras modalidades, como petanca, ajedrez, marcha nórdica, con el desarrollo del I Campeonato de Marcha Nórdica de Coria, o cicloturismo, como la prueba Reserva de la Biosfera de Monfragüe, prevista para el día 26.

Se trata de un calendario de eventos deportivos que ya ha comenzado, con la celebración el pasado 3 de abril de la ruta de los Miradores de la Sierra de Carbajo y el III Cross Subida al Castillo de Nogales o la Carrera Popular 10K y 5K La Villa, Corremos por la Igualdad, en la localidad de Villa del Campo.

Se trata de un programa anual deportivo organizado por la Junta de Extremadura que tiene como objetivo la promoción y el fomento del deporte en la región, además de dar a conocer los entornos naturales y patrimoniales.

Además de la Junta de Extremadura participan en estas iniciativas las federaciones deportivas, entidades deportivas, ayuntamientos y clubes, que se encargan de la organización de las pruebas.

La Dirección General de Jóvenes y Deportes ofrece apoyo logístico y económico a través de este programa, en funcionamiento desde el año 2008, ha recordado la Junta en nota de prensa.