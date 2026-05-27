La producción de fruta de hueso caerá en Extremadura un 2,3% esta campaña por incidencias meteorológicas en primavera

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estima que la campaña 2026 de fruta de hueso en la región alcanzará una producción total de 266.540 toneladas, sumando ciruela, cereza, nectarina, melocotón, paraguayo y albaricoque, lo que supone un descenso del 3,6% respecto a la pasada campaña, debido principalmente a "problemas de cuajado y episodios de heladas" registrados en la presente primavera.

La ciruela y la nectarina continuarán siendo la principal producción regional de fruta de hueso, representando cada una el 30% del volumen total previsto de producción, seguidas del melocotón.

Con estas cifras sobre la mesa, Extremadura mantiene un papel "destacado" dentro del conjunto nacional, consolidándose como una de las "principales zonas productoras" españolas de fruta de hueso, destaca Cooperativas Agro-alimentarias en una nota de prensa.

En concreto, las estimaciones apuntan a una producción de 81.400 toneladas de ciruela. Por su parte, albaricoque y cereza concentran las mayores reducciones respecto a la campaña pasada, del 28% y casi el 30% respectivamente, con una estimación de 6.450 toneladas de albaricoque y 27.800 toneladas de cereza.

Por el contrario, el mayor incremento de producción se espera en melocotón, con una previsión de 56.800 toneladas, lo que supone un 33% más que la campaña anterior. También aumenta la producción de paraguayo, con una estimación de cosecha de 14.100 toneladas, mientras que desciende la de nectarina, concretamente a 79.900 toneladas.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura destaca que estas oscilaciones de producción vienen dadas por una campaña marcada por una primavera "irregular", con incidencias meteorológicas que han afectado al cuajado de la fruta en distintas zonas productoras de la región.

A pesar de ello, el sector afronta la campaña con "buenas expectativas" en cuanto a calidad y calibre de la fruta. De ahí que la organización confíe en que la evolución de las temperaturas y el escalonamiento natural de las distintas zonas productoras favorezcan una comercialización "fluida y dinámica" a lo largo de toda la campaña.

A nivel nacional, Cooperativas Agro-alimentarias de España prevé una producción de 1,51 millones de toneladas de melocotón, nectarina, paraguayo y pavía, un 6 % más que en 2025, mientras que la producción de albaricoque se situará en 110.120 toneladas.