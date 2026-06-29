Prisión provisional sin fianza para los seis detenidos por una reyerta familiar en Plasencia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Plasencia ha dictado prisión provisional y sin fianza a las seis personas que el pasado jueves fueron detenidos en la ciudad cacereña por una reyerta entre dos familias.

El magistrado ha tomado la decisión este sábado contra los seis detenidos, a los que se les investiga por un supuesto delito de lesiones graves.

Como consecuencia de la reyerta -que tuvo lugar en la mañana del pasado jueves, 25 de junio, en el barrio del Rosal de Ayala- cuatro personas resultaron heridas por arma blanca, según informan varios medios regionales.