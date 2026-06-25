La presidenta de la Junta de Extremadura, recibida en audiencia por S.M. el Rey en el Palacio de la Zarzuela

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido recibida este miércoles en audiencia por Su Majestad el Rey en el Palacio de La Zarzuela, tras su reelección al frente del Ejecutivo autonómico.

Durante el encuentro, la presidenta le ha trasladado la situación actual de región, marcada por la responsabilidad institucional, la estabilidad presupuestaria y el crecimiento.

La presidenta del Ejecutivo extremeño también ha informado a S.M. el Rey sobre la evolución positiva de los principales indicadores socioeconómicos, con cifras históricas de empleo y ocupación, así como del proceso de convergencia económica que está experimentando la región.

Asimismo, ha puesto en valor la creciente atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a la transición energética, la industria tecnológica y la digitalización.

En materia institucional, Guardiola ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado para garantizar la gobernabilidad y la presentación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, los más elevados de la historia de la comunidad autónoma, orientados a reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras y el desarrollo económico.

Finalmente, la presidenta ha agradecido a S.M. el Rey la cercanía y el permanente interés de la Corona por Extremadura y por los retos y oportunidades de su desarrollo futuro.