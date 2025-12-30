Los precios de exportaciones industriales bajan un 1,4% en noviembre en España y los de importaciones caen un 3,2%

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales ha bajado un 1,4% en noviembre en España en relación con el mismo mes de 2024, tasa 1,3 puntos inferior a la registrada en octubre, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada de noviembre, los precios de exportación encadenan cuatro meses consecutivos de descensos interanuales.

En lo que respecta a los precios de importación de los productos industriales, éstos han retrocedido un 3,2% interanual en noviembre, ampliando en siete décimas el descenso del mes anterior (-2,5 por ciento).

Con esta caída, los precios de importación de los productos industriales suman ocho meses consecutivos de tasas negativas.

En tasa mensual (noviembre sobre octubre), los precios de exportación de los productos industriales han bajado un 0,5% tras caer los precios de producción y distribución de energía eléctrica un 8,9% respecto al mes anterior y los de la fabricación de locomotoras y material ferroviario en un 2 por ciento.

En el caso de los precios de importación, en octubre han registrado un descenso mensual del 0,3% por los menores costes del suministro de energía eléctrica y gas (-10,8%), entre otros factores.