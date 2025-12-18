ALQUILER

Los precios de los alquileres en Extremadura suben un 9,9% en noviembre

La variación interanual de Extremadura lleva 24 meses en positivo, con lo que si se calcula el incremento interanual de noviembre.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

El precio medio de la vivienda en alquiler en Extremadura se ha situado en 7,36 euros el metro cuadrado, un 0,4 por ciento más que en octubre, y un 9,9 por ciento más respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La variación interanual de Extremadura lleva 24 meses en positivo, con lo que si se calcula el incremento interanual de noviembre (9,9%) en euros (0,66 euros), para una vivienda estandar de 80 metros cuadrados, los pisos se están ofertando 53 euros más caros que hace un año.

Por provincias, el precio ha subido más en Cáceres (11,6%) que en Badajoz. Asimismo, Cáceres tiene el precio medio más alto, con 7,53 euro/m2 al mes, seguida de Badajoz con 7,17 euro/m2 al mes.

Por ciudades, donde más ha subido el precio medio en el último año es Almendralejo (17,1%), seguida por Don Benito (8,5%), Plasencia (5,5%), Cáceres (5,2%), Badajoz (5,2%) y Mérida (4,5%).

El precio más alto se mantiene en Cáceres, con 8,03 euro/m2 al mes, seguida por Badajoz capital, con 7,86 euro/m2 al mes, Zafra con 7,58 euro/m2 al mes, Mérida con 7,15 euro/m2 al mes, Plasencia con 6,85 euro/m2 al mes, Don Benito con 6,28 euro/m2 al mes y Almendralejo con 6,03 euro/m2 al mes.

