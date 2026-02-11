El precio de los coches de ocasión aumentó un 3,1% en enero en Extremadura

El precio medio del turismo usado en Extremadura se situó el pasado mes de enero en 12.887 euros, un 3,1 por ciento más que en el primer mes de 2025, según los datos difundidos este martes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Este precio se sitúa por debajo de la media nacional, que fue de 13.366 euros, un 4,8% más caro que en el mismo mes de 2025. En términos mensuales (sobre diciembre de 2025), el precio de los turismos sube un 3,7% en la comunidad, mientras que en media nacional ascendió un 0,2%.

En los coches de más de ocho años, el precio se sitúa en Extremadura en 11.067 euros, un 16,3% de subida, mientras que en el conjunto de España costó 10.749 euros, con un aumento del 9,2%.

En términos mensuales, sobre diciembre de 2025, el precio de los coches más viejos crece el 4,2% en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,2%. Cabe destacar que el segmento de los turismo de más de 8 años supone el 71,2% del total de las ventas en la comunidad, frente al 62% a nivel nacional.