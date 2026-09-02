VIVIENDA

El precio del alquiler alcanza su máximo histórico en Extremadura en agosto tras subir un 6,3% en el último año

Por municipios, Mérida es donde más sube en tasa interanual, un 8,9 %, seguido de Don Benito, con un 8,1 %. Les siguen, con un 6,6 %, Almendralejo, Badajoz (5,8 %), Cáceres (3,5 %) y Plasencia (1,9 %).

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

El precio del alquiler en Extremadura ha subido un 6,3 por ciento interanual en agosto y se establece en 7,8 euros el metro cuadrado, el máximo histórico en esta comunidad, según el último informe de precios publicado este martes por idealista.

El incremento de agosto en Extremadura fue superior a la media nacional, que se situó en el 5,8%. Además, este precio medio supone un incremento del 1,1% en tasa trimestral, mientras que con respecto a julio no refleja ninguna variación.

Por municipios, Mérida es donde más sube en tasa interanual, un 8,9 %, seguido de Don Benito, con un 8,1 %. Les siguen, con un 6,6 %, Almendralejo, Badajoz (5,8 %), Cáceres (3,5 %) y Plasencia (1,9 %).

El precio medio por metro cuadrado de Extremadura está en Badajoz, con 8,6 euros, seguida por Cáceres, con 8,3 euros, y Mérida, con 7,5 euros.

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