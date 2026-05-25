La Policía incauta un artilugio en Badajoz que podría ser un lanzagranadas usado

La Policía ha incautado este domingo un artilugio en Badajoz que asemeja un lanzagrandas usado y viejo, aunque está a la espera de que los expertos confirmen las características del objeto, según han informado fuentes policiales.

La Policía Local de Badajoz habría incautado el artefacto en la madrugada de este domingo, tras perseguir a dos varones que iban en una motocicleta por la barriada de Antonio Domínguez, tal y como han informado varios medios regionales, que han adelantado la noticia.

El objeto se habría caído de la motocicleta y podría ser un lanzagranadas que ya estaría usado, por lo que sería inservible, pero fuentes policiales matizan que todas estos aspectos deberán ser confirmados por expertos.