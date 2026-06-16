La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres convoca una marcha este jueves desde San Juan hasta la Plaza Mayor

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres ha convocado una acción colectiva este jueves, 18 de junio a las 20,30 horas, que consistirá en una marcha que partirá desde la plaza de San Juan hasta la Plaza Mayor, donde se llevará a cabo una performance participativa, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de junio.

La performance se llevará a cabo con zapatos, los cuales aludirán "a un cuerpo, un paso y una vida". Se dividirá la plaza en dos con una cinta y los zapatos representarán a todas aquellas personas a "las que se les impide pasar", como si fuera "una frontera simbólica que plasmará esa jerarquía impuesta en la que algunas personas van primero, mientras otras quedan relegadas".

"Los zapatos, todos diferentes pero iguales en su función de permitirles caminar en busca de una vida mejor, nos recuerdan que todas las personas comparten el mismo derecho a vivir con dignidad, a desplazarse y a buscar un futuro seguro", asegura la organización convocante.

La acción culminará con la destrucción colectiva de esa simbólica línea fronteriza como símbolo de que "los derechos humanos no tienen nacionalidad, que la dignidad no entiende de fronteras y que ninguna persona vale más que otra por el lugar en el que nació".

El objetivo de esta iniciativa es "denunciar la llamada 'prioridad nacional', una propuesta impulsada por algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Extremadura, que pretende establecer derechos diferentes para personas diferentes, en abierta contradicción con los principios universales de los derechos humanos", asegura la plataforma en nota de prensa.

"La prioridad nacional siempre deben ser los derechos humanos", subraya el colectivo que considera que esta premisa "es el disfraz político de la discriminación y el odio", ya que "bajo la apariencia de proteger a unos, señala y excluye a otros" y "convierte el origen de las personas en un criterio para decidir quién merece más derechos, más protección o más oportunidades".

Asimismo, la plataforma considera que "es una forma de normalizar la desigualdad y de enfrentar a quienes comparten los mismos problemas para ocultar las verdaderas causas de la injusticia social".

"Acoger no es caridad: es justicia", sentencia la plataforma, que se pregunta "¿qué habría sido de nuestros abuelos y abuelas emigrantes si en Francia, Alemania, Suiza o Bélgica hubiera existido una política de prioridad nacional cuando tuvieron que marcharse para sobrevivir?".

Con este acto, la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres quiere también mostrar "su total y contundente rechazo" a la decisión de la Junta de Extremadura de suprimir las ayudas a la cooperación internacional. Decisión que "dejará sin financiación a proyectos que buscaban mejorar las condiciones de vida en países en vías de desarrollo", concluye.