CAZA

Plataforma No a la Caza convoca manifestaciones contra la actividad cinegética este domingo en Badajoz, Cáceres y Mérida

Se insta a la ciudadanía a protestar "contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa".

Redacción

Extremadura |

Plataforma NAC (No A la Caza) ha convocado manifestaciones contra la actividad cinegética este domingo a las 12,00 en la Península y a las 11,00 en Canarias. A través de su perfil de Instagram, insta a la ciudadanía a protestar "contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa".

"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una "tradición" que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", ha recalcado la organización.

Actualmente hay convocatorias previstas en A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbo, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

PACMA ha confirmado que estará presente de forma activa en las convocatorias de Sevilla, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, León, Huelva, Madrid, Huesca, Badajoz, Palma de Mallorca, Jaén, Zaragoza y Guadalajara. Además, ha subrayado que seguirá apoyando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar rechazo a una actividad que consideran "cruel e innecesaria en nuestros días" y para presionar a las administraciones para que dejen de fomentarla y financiarla.

