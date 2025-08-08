Plasencia, Mérida y Navalvillar de Pela superan 41 ºC y se situaban entre las localidades más calurosas del país este jueves

La localidad cacereña de Plasencia, la capital autonómica, Mérida, y el municipio pacense de Navalvillar de Pela han superado los 41 grados y se han colocado entre las diez localidades que han soportado las temperaturas más altas de toda España durante la jornada de este jueves.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 19:00 horas, Plasencia se ha situado en el tercer lugar de la tabla tras registrar 41.7 ºC, solo por detrás de Toledo y Oropesa (Toledo), donde los termómetros han llegado a los 42.2 ºC y 42.1 ºC, respectivamente.

Por su parte, Mérida ha anotado 41.3 ºC, y en Navalvillar de Pela se ha llegado a los 41.1 ºC.

Estos valores han situado a estas tres localidades extremeñas entre las diez más calurosas de España durante este jueves, 7 de agosto.

Además, el calor se ha hecho presente en otros municipios extremeños, como Navalmoral de la Mata, donde se ha alcanzado 40.8 ºC; Puerto Rey y Herrera del Duque, 40.7 ºC; Serradilla, 40.6 ºC; Madrigal de la Vera, 40.5 ºC; Torrecilla de los Ángeles, 40.4 ºC; Coria, 40.3 ºC; Guijo de Granadilla, 40.2 ºC y Cañaveral, 40.1 ºC.