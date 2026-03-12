Plasencia elevará al pleno la concesión del título de 'Hijo Predilecto' a Robe Iniesta

El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) elevará al pleno municipal la propuesta para conceder a título póstumo el título de 'Hijo Predilecto' de la ciudad al músico Roberto Iniesta, fundador del grupo Extremoduro.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado por unanimidad la propuesta formulada por el alcalde, Fernando Pizarro, para reconocer la trayectoria artística del músico placentino y su vinculación con la ciudad, tras la tramitación del expediente correspondiente.

El procedimiento se inició tras el acuerdo adoptado por el pleno municipal el 6 de noviembre de 2025, después de que la Junta de Gobierno Local aprobara previamente la propuesta el 3 de octubre del mismo año y acordara incoar el expediente para la concesión de esta distinción honorífica.

El expediente fue sometido a información pública durante un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres entre el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, sin que se presentaran alegaciones ni aportaciones.

Durante la tramitación del procedimiento se produjo el fallecimiento del artista, circunstancia que, según recoge el expediente municipal, "causó una profunda conmoción en la ciudad y en el ámbito cultural y musical español".

El Ayuntamiento destaca en su propuesta que Iniesta "fue una de las figuras más influyentes de la música española contemporánea y un referente del rock urbano, cuya obra trascendió generaciones y llevó el nombre de Plasencia como parte de su identidad artística".

"El impacto social y cultural de su obra, su influencia en varias generaciones de músicos y oyentes, así como el sentimiento unánime de orgullo que su figura ha suscitado entre los ciudadanos de Plasencia, constituyen méritos más que suficientes para la concesión del máximo reconocimiento honorífico que puede otorgar este Ayuntamiento a uno de sus hijos", ha defendido el Gobierno local.

La concesión del título deberá ser aprobada de forma definitiva por el pleno municipal.