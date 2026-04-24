Plasencia acoge del 1 al 3 de mayo la III Feria Regional de Artesanía de Extremadura, ARTEXANÍA

La Plaza Mayor de Plasencia se convertirá, por tercer año consecutivo, en el epicentro de la artesanía extremeña con la celebración de la III Feria Regional de Artesanía de Extremadura, ARTEXANÍA, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo.

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Sol Giralt, ha agradecido este jueves, en la presentación de la muestra, la acogida y colaboración del Ayuntamiento de Plasencia, así como la implicación de la concejala de Comercio y Turismo, Belinda Martín, cuyo trabajo conjunto ha permitido que ARTEXANÍA continúe creciendo y consolidándose edición tras edición, en un enclave tan emblemático y simbólico como la Plaza Mayor.

Asimismo, se ha destacado el papel fundamental de FEVAL y de su director general, Javier Luengo, por el esfuerzo organizativo, técnico y logístico que supone la celebración de una feria de estas características en un entorno urbano y patrimonial de gran valor, una experiencia que ha contribuido decisivamente a posicionar ARTEXANÍA como feria de referencia del sector artesano en Extremadura.

La III edición de ARTEXANÍA mantiene como objetivo principal destacar el valor de la artesanía extremeña, apoyar a los artesanos y acercar su trabajo a la ciudadanía. Más allá de su vertiente comercial, la feria se concibe como un espacio de encuentro, reconocimiento y divulgación de un sector que forma parte esencial de la identidad cultural de Extremadura y que desempeña un papel relevante en la economía y la sociedad regional.

37 EXPOSITORES

En esta edición participarán 37 stands, además de un punto de información para la atención y orientación de los visitantes. Todos los artesanos participantes están inscritos en el Registro de Artesanos de Extremadura, lo que garantiza la profesionalidad, autenticidad y calidad de los productos expuestos.

Durante los tres días de feria, el público podrá descubrir una amplia variedad de oficios artesanos, como textil, joyería, cerámica, vidrio, macramé, marroquinería, cosmética natural o bordado, entre otros, con piezas únicas que combinan técnicas tradicionales y una visión contemporánea.

ARTEXANÍA se presenta, además, como una feria viva y participativa. Para ello, se ha diseñado una programación compuesta por 12 talleres y 8 demostraciones en vivo, impartidas por los propios artesanos, que permitirán al público conocer de cerca los procesos de creación, experimentar con materiales y técnicas, y comprender el valor del trabajo artesano. Todas las actividades serán gratuitas, abiertas a todos los públicos y con inscripción directa en la propia Plaza Mayor.

Durante estos días, Plasencia se convertirá en un gran taller al aire libre donde tradición e innovación confluirán, mostrando la artesanía como un patrimonio vivo que se renueva sin perder su esencia.

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En este sentido, la secretaria general ha señalado que ARTEXANÍA "forma parte de una apuesta firme y continuada por el sector artesano, acompañada de medidas concretas de apoyo, como líneas de ayudas a la inversión para mejorar la competitividad y modernización de los talleres; programas de relevo generacional, con una línea de ayudas abierta hasta el 30 de junio de 2026; y acciones de reconocimiento y prestigio, como la convocatoria este año de los Premios de Artesanía, destinados a poner en valor la excelencia, creatividad y trayectoria del sector".

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