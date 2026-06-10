La planta fotovoltaica Renopool en Solana de los Barros inicia la producción en su totalidad con una capacidad de 330 MW

La compañía Plenitude ha iniciado la producción en el segundo bloque de 200 MW del proyecto fotovoltaico Renopool, ubicado en el municipio de la localidad pacense Solana de los Barros.

De esta forma, la planta Renopool se sitúa como el mayor proyecto solar construido por la compañía en todo el mundo con una capacidad total instalada de 330 MW, se encuentra ya plenamente operativo.

El complejo está formado por una planta norte de 130 MW y una planta sur de 200 MW, y ha sido diseñado bajo "criterios de eficiencia, priorizando un uso optimizado del suelo mediante una distribución estratégica de las instalaciones", señala la compañía en nota de prensa.

Así, la planta Renopool cuenta con aproximadamente 565.000 módulos bifaciales y se prevé que alcance una producción anual estimada de 670 GWh, un proyecto que se ha desarrollado dentro del plazo de dos años establecido por la compañía, generando un impacto "positivo" en términos de empleo sobre el tejido social y económico de Extremadura.

Según señala, la construcción comenzó en febrero de 2024 con el desarrollo de la planta norte, que entró en operación en junio de 2025, por lo que el proyecto queda ahora completado con la finalización y puesta en marcha de la planta sur.

Durante la fase de construcción se realizaron varios hallazgos arqueológicos, en su mayoría datados en el período Calcolítico. Plenitude catalogó y preservó estos descubrimientos, al tiempo que sentó las bases para futuras actividades de investigación.

El seguimiento arqueológico llevado a cabo en la zona, en cumplimiento de los requisitos aplicables y en estrecha coordinación con las autoridades competentes, en particular la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, permitió integrar estos hallazgos en el desarrollo del proyecto.

La puesta en servicio de la totalidad del complejo ha contado este martes con la presencia de la consejera de Industria de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o la directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España, Mariangiola Mollicone, entre otras autoridades.

En su intervención, Mollicone ha destacado que la puesta en marcha en Extremadura del "mayor proyecto solar construido por Plenitude en todo el mundo", confirma el "compromiso presente y futuro" de la compañía con Extremadura.

"Estamos muy agradecidos por la colaboración y la respuesta positiva que hemos recibido de forma constante por parte de las instituciones implicadas, lo que ha hecho posible el éxito del proyecto y el cumplimiento eficiente de los plazos previstos", ha resaltado.