El Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública oferta 334 cursos en 2026

El Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública para este año oferta 334 cursos, de los que más de 70 son nuevos, y probablemente ampliará con más ediciones las actividades formativas más demandadas y mejor valoradas por los empleados públicos.

El nuevo plan continúa con el cambio "profundo y necesario" iniciado con el Plan de Formación de 2025, en el que se incluyó como principal novedad que los trabajadores se pudieran inscribir en los cursos durante todo el año, así como que pudieran acceder a dicha formación desde el primer día que llegaban a la Administración, según ha informado la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano.

En rueda de prensa, acompañada por la directora de la escuela, Norma Becerra, ha recordado que el año pasado se ofrecieron 312 cursos, un aumento notable respecto a los 262 cursos del año anterior y los 202 de 2023.

También creció el número de solicitudes de cursos ya que se alcanzaron las 58.068 superando las 38.467 de 2024.

"Hemos decidido continuar con los cursos más valorados de los que incluso se han llegado a hacer varias ediciones como ocurrió el año pasado con el de jubilación activa, pero también incorporar novedades", ha explicado Manzano.

Algunos de estos cursos más valorados por los empleados públicos han sido los de liderazgo, inteligencia artificial, salud mental y los relacionados con las mentorías del proyecto Relevex para la transferencia del conocimiento.

Según ha explicado, este nuevo plan se centra en varios objetivos, como garantizar la inclusión y la equidad ampliando el acceso a todos los colectivos incluyendo al personal fijo discontinuo, impulsar la promoción interna y la participación activa de los empleados públicos y preparar a la Administración ante los retos del siglo XXI.

Manzano ha señalado que una de las novedades más importantes para este 2026 es que la formación ya no se limita al puesto actual, sino que proyecta el futuro profesional de cada persona.

Para ello, ha recordado, se han creado 35 áreas formativas "para facilitar la promoción de los empleados públicos y si quieren llegar a un determinado puesto se especifica en qué área se tienen que formar".

Otra de las novedades va enfocada a la inclusión y la equidad, ya que a partir de este año el personal fijo discontinuo que esté en cese por encontrarse en un periodo de inactividad, también podrá participar en las actividades formativas.

Además, se amplían las oportunidades de participación en las formaciones ya que, en caso de que haya vacantes, estas podrán ser asignadas a participantes en calidad de oyentes.