Piden suspender el proyecto minero El Trasquilón por posible impacto sobre Red Natura 2000

La Plataforma Salvemos la Montaña ha presentado dos alegaciones en la Junta de Extremadura contra el permiso de investigación minera ‘El Trasquilón’, reclamando la suspensión del proyecto ante los posibles impactos sobre la Red Natura 2000, que incluye la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) ‘Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes’.

La primera alegación sostiene que las labores previstas deben considerarse “actividades extractivas”, lo que las haría incompatibles con el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres.

El colectivo ha señalado que el planeamiento prohíbe este tipo de actividades a menos de tres kilómetros de otras explotaciones y a menos de dos kilómetros del núcleo urbano, condiciones que, según la plataforma, incumple el permiso.

Además, ha advertido de que gran parte del área de actuación se encuentra dentro de la ZEPA, donde el Plan Director autonómico establece restricciones a nuevas actividades extractivas por su alto valor ambiental. Citando informes técnicos, ha recordado que podrían verse afectados hábitats y especies protegidas.

La segunda alegación se centra en el principio de precaución respecto al acuífero de El Calerizo, catalogado como un sistema hidrogeológico vulnerable.