PIDE ve "gravísimo" que la Consejería de Educación no solucione los "problemas recurrentes" del transporte escolar

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha calificado de "gravísimo" que la Consejería de Educación no solucione los "problemas recurrentes" del transporte escolar, que amenaza con dejar a "miles" de alumnos sin medio para acudir a las aulas en el inicio del curso.

PIDE ha manifestado su apoyo al alumnado y a las familias afectadas por esta situación que, en caso de no solucionarse, deriven nuevamente en las protestas del curso pasado por la falta de cobertura de las rutas escolares, con el "grave perjuicio" que ello causaría a los afectados.

En este sentido, augura que "el mismo camino hacia el fracaso y el conflicto" parece llevar la negociación sobre la homologación salarial de los docentes de Extremadura, sobre la que subraya la "falta de negociación real, propuestas inaceptables, enquistamiento del problema y perpetuación de las paupérrimas condiciones económicas de los docentes extremeños", indica PIDE en una nota de prensa.

En este sentido, avanza que esto se confirmará el próximo 31 de agosto, en la última reunión a efectos salariales, en la que "como siempre" la consejería apurará los plazos "de mala fe".

"La falta de transporte para trasladar a los alumnos a sus centros es un golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades, sobre todo en las zonas rurales, donde la educación depende en gran medida de la movilidad", añade el sindicato docente.

En este sentido, añade que "como siempre, las familias con menos recursos son las más afectadas, dado que el transporte escolar no solo garantiza el acceso a la educación, sino también a comedores escolares y otros servicios que son indispensables para muchos ciudadanos".

Además, a los progenitores que trabajan se les pone en una "difícil tesitura", dado que muchos alumnos, por su edad, no pueden quedarse solos en casa.

Por todo ello, considera "gravísimo" que la Consejería de Educación "no sea capaz de solucionar un problema que ella misma ha provocado por falta de planificación, no por un fallo técnico o humano". Para el sindicato la solución es "tan fácil como adelantar las negociaciones, los plazos y los controles", pero "aún es más grave que los responsables educativos no se hayan adelantado a un problema recurrente para evitar que se reprodujera". "Esto supone una falta de planificación y eficacia que no debería repetirse ni en este tema ni en ningún otro", aseguran.

Así, lamentan que hayan "heredado" el 'modus operandi' del anterior equipo de Educación": primero, no reconocer los errores políticos; segundo, achacar cualquier problema a fallos técnicos o informáticos; y tercero, presionar al sector perjudicado alegando su falta de responsabilidad. Pero a ningún cargo político se le cesa ni se le aparta de las funciones que es incapaz de ejercer", sostiene PIDE.

Por todo ello, instan a la Administración a reunirse "mañana, tarde y noche" para buscar una solución que permita el inicio del curso escolar con "total normalidad", tanto en este asunto como ante "otros previsibles problemas que puedan afectar al desarrollo del curso escolar".

De lo contrario, se podrían reproducir las movilizaciones del año pasado ante el "hartazgo provocado por problemas enquistados y por el daño que se está haciendo a la comunidad educativa de los centros públicos: alumnos, familias y docentes".