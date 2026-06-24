Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura bajan un 7,4% en mayo, frente a un incremento del 2,5% nacional

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en mayo empeoran y descienden un 7,4% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 231.750 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,38% menos de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 126.548 viajeros.

Por nacionalidad, 99.394 eran residentes en España, el 78,54%, mientras que 27.153 (21,46%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6,6% y los extranjeros se redujeron un 5,4%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 189.464 las realizaron residentes en España (un 81,75%), mientras que 42.286 (18,25%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 75,22 euros, lo que representa una subida del 9,7% interanual. En general, los precios subieron un 4,92% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se alcanzó en mayo una ocupación del 42,09% y el sector hotelero empleó a 2.490 personas (un incremento del 3,2% interanual).