Pedro Sánchez participará este miércoles en un acto en Mérida de apoyo a Miguel Ángel Gallardo en la carrera electoral del 21D

El acto tendrá lugar en el Hotel las Lomas de Mérida a las 18,00 horas.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este miércoles, 5 de noviembre, en un acto público junto al candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

El acto tendrá lugar en el Hotel las Lomas de Mérida a las 18,00 horas y en el mismo también participarán la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano, secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

