La PAU 2026 arrancaba en Extremadura con 5.873 estudiantes distribuidos en 13 sedes de toda la región

Las pruebas de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han arrancado este martes en Extremadura con la participación de 5.873 estudiantes distribuidos en 13 sedes ubicadas en 10 localidades de la región.

En concreto, las pruebas han arrancado a las 10,00 horas de este martes con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, al que concurren más de 5.000 estudiantes,

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas Morato; la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz Baquero, y el presidente del Tribunal de la PAU, José Antonio Pariente, han visitado este martes la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz para dar la bienvenida a los estudiantes.

Durante su intervención, Rocío Blas ha destacado la importancia de esta jornada para la Universidad de Extremadura, en la que ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" a los alumnos participantes, ya que más del 95 por ciento de ellos superan la prueba.

La vicerrectora ha resaltado que la convocatoria ordinaria registra este año un incremento de casi 350 estudiantes respecto al curso anterior, un 6 por ciento más.

Por su parte, la directora general de Universidad de la Consejería de Educación, Esther Muñoz, ha destacado la importancia de esta jornada, y ha señalado el incremento del número de estudiantes de la UEx en los dos últimos cursos, algo que ha calificado de "fundamental" en el marco del objetivo del Ejecutivo regional de que "la juventud extremeña se quede en Extremadura".

Además, Esther Muñoz ha aprovechado para agradecer el trabajo que han hecho los profesores durante estos años y para tranquilizar a los alumnos.

NUEVAS MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN

Así, y según informa la UEx en nota de prensa, entre las principales novedades de esta edición de la PAU figura la incorporación del DNI digital como sistema válido de acreditación de identidad.

Además, en esta esta convocatoria se han recibido más de 300 solicitudes de adaptación y se han concedido 221 medidas específicas relacionadas principalmente con dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), discapacidad y diversas situaciones médicas.

Estas adaptaciones incluyen recursos tecnológicos, ampliaciones de formato y la habilitación de aulas específicas para un total de 170 estudiantes señala la UEx.

Asimismo, la Universidad de Extremadura ha reforzado los protocolos de control ante el uso de tecnologías no permitidas durante los exámenes, ante lo que Rocío Blas ha avanzado que la institución ya trabaja en la evaluación de dispositivos de detección de frecuencia combinados con detectores de metales, así como en el desarrollo de la normativa necesaria para dotar de seguridad jurídica a estos procedimientos tanto en la PAU como en otras convocatorias de evaluación universitaria.

MÁS DE 35.000 EXÁMENES

Por su parte, el presidente del Tribunal de la PAU, José Antonio Pariente, ha destacado que en esta convocatoria se corregirán más de 35.000 exámenes entre los días 5 y 9 de junio, una tarea que requiere una "importante coordinación logística y académica".

Pariente ha señalado además que más de 400 profesionales participan en el desarrollo de las pruebas, cuyas calificaciones se conocerán el próximo 12 de junio.

MODELO DE EXAMEN

En cuanto al modelo de examen, la UEx señala que se avanza en la reducción progresiva de la opcionalidad y una mayor orientación competencial de las pruebas, de tal forma que un 25 por ciento de las preguntas responderán a este enfoque, mientras que aproximadamente el 70 por ciento serán abiertas o semiconstruidas.

Asimismo, se seguirá valorando la expresión escrita mediante penalizaciones por errores ortográficos, por lo que en Lengua Castellana y Literatura II se podrá descontar hasta un máximo de dos puntos, mientras que en el resto de materias la penalización máxima será de un punto, aplicándose una reducción de 0,1 puntos por falta a partir de la tercera incorrección.

CALENDARIO

Cabe destacar que las calificaciones de la convocatoria ordinaria se publicarán el próximo 12 de junio, coincidiendo con la apertura del plazo de preinscripción en la Universidad de Extremadura, que permanecerá abierto hasta el 25 de junio.

La primera adjudicación de plazas se realizará el 8 de julio, adelantándose respecto a años anteriores. En total se llevarán a cabo ocho adjudicaciones, seis de ellas antes del periodo vacacional.

Finalmente, la convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, y sus resultados se publicarán el 9 de julio.