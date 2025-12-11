El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta

La Junta de Extremadura lamenta profundamente el fallecimiento del cantante, guitarrista y compositor placentino Roberto Iniesta Ojea. Figura clave del rock en español y referencia cultural para varias generaciones, Robe deja una huella imborrable en el corazón de todas las extremeñas y los extremeños.

Reconocido con la Medalla de Extremadura y nombrado Hijo Predilecto de Plasencia, Robe se convirtió en embajador de nuestra tierra y en un símbolo de la cultura extremeña. Desde el gobierno de la Junta de Extremadura queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos y al pueblo extremeño, que hoy llora su pérdida en un luto colectivo.

Asimismo, comunicamos que el Palacio de Congresos de Plasencia llevará su nombre en reconocimiento a su trayectoria vital y profesional. En los últimos años, el Palacio de Congresos de Plasencia se convirtió en refugio y lugar de ensayo para el cantante y para su banda, así como en escenario de grabación de videoclips.

Con el nombre de Palacio de Congresos Roberto Iniesta, Extremadura rinde homenaje a una de las personalidades más representativas de la región, consolidando su legado en su ciudad natal, la capital del Valle del Jerte, y correspondiendo a la reivindicación de impulsar este edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores.