La oposición política en Extremadura mantiene un encuentro un día antes del debate de las enmiendas a la totalidad del PGEX26

PSOE

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y con la coordinadora general de Izquierda Unida Extremadura, Nerea Fernández, un encuentro que, según ha explicado, ha servido para “poner luces largas” y trasladar a la ciudadanía extremeña que existen proyectos progresistas comprometidos con la construcción de una Extremadura más digna, más justa y con mayores oportunidades para todos y todas.

Tras la reunión, celebrada en la sede regional del PSOE, Cotrina ha destacado que Extremadura atraviesa un momento en el que es necesario reforzar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, alejándose de la confrontación permanente que domina buena parte del debate político. En ese sentido, ha defendido la normalidad democrática de mantener contactos con distintas fuerzas políticas, tal y como hizo recientemente con la presidenta de la Junta, María Guardiola.

“Hablo con Irene de Miguel y con Nerea Fernández porque aspiro a representar a toda la ciudadanía extremeña. Me reúno con ellas como lo hice con Guardiola. Mantengo contactos a izquierda y a derecha porque creo que Extremadura necesita más diálogo, más política útil y menos ruido”, ha señalado.

El líder de los socialistas extremeños ha explicado que la reunión ha estado marcada por la moderación, la búsqueda de estabilidad y la voluntad de generar certezas para la región. “Intento convertir en habitual y normal algo que en democracia no puede ser excepcional como reforzar el diálogo, el consenso y los acuerdos”, ha afirmado.

UNIDAS POR EXTREMADURA

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este lunes tras la reunión que han mantenido con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, que este encuentro “forma parte de la normalidad democrática”. En el encuentro también ha estado la coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández.

Una normalidad que Irene de Miguel ha indicado que no se tiene con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya que como ha señalado “a nosotros nunca nos ha llamado para reunirnos, es algo que la verdad se echa en falta, porque creo que hacer diagnósticos con partidos sobre el estado de la región es importante”.,

De Miguel ha dicho que en la reunión con Sánchez Cotrina han hecho un diagnóstico de la situación en Extremadura así como un repaso a las “prioridades que tiene que tener la oposición a la hora de dar la batalla ante un gobierno que está dando la espalda a las familias extremeñas y sobre todo a las familias trabajadoras”. Así De Miguel, ha trasladado al secretario general del PSOE extremeño que Unidas por Extremadura va a seguir trabajando “con contundencia frente a este gobierno que ha aprobado un acuerdo a nuestro juicio infame y que es la vergüenza de todo el país”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha añadido que “la señora Guardiola se ha quitado la careta de moderada porque ha adoptado la agenda más ultra que hay ahora mismo en toda España”, además De Miguel ha señalado que agenda traerá “dolor a los que más necesitan el estado de bienestar, que son las familias vulnerables, las familias trabajadoras, las familias migrantes”. Ante esto, Irene de Miguel ha asegurado que desde Unidas por Extremadura “vamos a hacer una oposición sin cuartel”.