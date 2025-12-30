La ocupación del turismo rural en Extremadura rondará el 75% en Nochevieja

La ocupación del turismo rural en Extremadura rondará el 75 por ciento en Nochevieja, según datos de la Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Fextur).

La federación ha apuntado que cada año se eligen más los alojamientos rurales para pasar esta festividad en un entorno de naturaleza y, sobre todo, en un pueblo donde se mantienen tradiciones de Navidad como las tamboradas, hogueras y belenes vivientes.

"También es época de dulces, de conventos, bombones de higo y un gran atractivo gastronómico y cultural que recorre Extremadura de norte a sur y de este a oeste", ha valorado en nota de prensa.