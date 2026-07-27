El Observatorio Astronómico de Monfragüe organiza unas actividades sobre el eclipse del 11 al 16 de agosto

El Observatorio Astronómico de Monfragüe, en Torrejón el Rubio (Cáceres), ha organizado del 11 y al 16 de agosto unas actividades de divulgación y observación sobre el eclipse de sol y el fenómeno de las Perseidas.

Durante estas jornadas, se realizarán varias charlas divulgativas sobre los eclipses y la observación del sol con telescopio, sobre los cuerpos menores del sistema solar y se realizarán observaciones de estrellas.

Sin embargo, el día más especial será el miércoles 12 de agosto cuando se podrá observar el eclipse que, en el caso de Extremadura, será parcial, con un 98% de ocultación del astro rey.

Para este día se proporcionarán a los asistentes unas gafas homologadas para ver el eclipse y se retransmitirá también a través de una pantalla.

Además se podrá escuchar el sonido del sol a través de un dispositivo denominado 'LightSound' que ha sido ensamblado por el CSIC con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro del Proyecto Eclipse Inclusivo.

Este dispositivo transforma la intensidad de la luz solar en sonido que va cambiando a medida que la luz del Sol va disminuyendo por la interposición de la Luna con lo que es un dispositivo preparado para que las personas con discapacidad visual también puedan, de cierta manera, escuchar el eclipse, según ha explicado el observatorio en un comunicado.