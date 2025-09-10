Las obras en viaductos sobre el río Guadiana en A-5 en Mérida obligan a cortar la calzada derecha en varios kilómetros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de sustitución de las juntas de dilatación de los viaductos sobre el río Guadiana en el kilómetro 342,500 de la A-5 en Mérida, en la provincia de Badajoz, y provocarán el corte de la calzada derecha en varios kilómetros.

En concreto, desde las 00,00 horas de este martes se está produciendo el corte de la calzada derecha sentido Badajoz entre los kilómetros 341,6 y 343,2, que continuarán hasta el viernes 3 de octubre.

Tras la finalización de los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación en esta calzada, a partir de las 00,00 del próximo 6 de octubre se producirá el corte de la calzada izquierda en sentido Madrid entre los kilómetros 341,6 y 343,2, que durará previsiblemente hasta el jueves 30 de octubre.

En ambos casos, los periodos de ejecución de las obras pueden verse reducidos siempre y cuando el desarrollo de las obras lo permita, según informa el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Para asegurar la fluidez del tráfico de la calzada cortada, durante dichas afectaciones se dejará habilitado el tercer carril interior de la calzada contraria para permitir su paso, permitiendo así el tráfico en sentido Badajoz como el tráfico en sentido Madrid.

En concreto, se instalará la señalización de obra necesaria en todo el tramo afectado para indicar la presencia de las obras.

El conjunto de la obra, que cuenta con un presupuesto de 1,415 millones de euros (IVA incluido), contempla realizarse en dos fases independientes y sucesivas en el tiempo, cuyos principales trabajos en cada una consisten en la sustitución de las juntas de dilatación del viaducto.