Las obras de avenida de Huelva de Badajoz permiten hallar 6 enterramientos con posible origen en un cementerio musulmán

Las obras en la red de abastecimiento y saneamiento de aguas que se están ejecutando actualmente en la avenida de Huelva de la ciudad de Badajoz han permitido localizar seis enterramientos, cuyo origen podría ser que se trate de una prolongación de un cementerio musulmán.

En concreto, el equipo de arqueólogos de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio indica que se trata posiblemente de la prolongación de la Maqbara (cementerio musulmán), que ya fue excavado parcialmente cuando se hizo la obra del parking en el baluarte de Menacho hace unos años.

Así, se trata de enterramientos de inhumación con los cadáveres depositados en decúbito lateral y con la cara orientada hacia oriente (hacia la Meca) y un par de arqueólogos, Juan Carlos Aguilar y Carmen Martín, se han desplazado para inspeccionar esta zona situada junto a la avenida de Santa Marina.

"Hasta el momento se han localizado seis enterramientos, aunque es posible que pudiera aparecer alguno más", según indican fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, junto con que es importante señalar que se ha dado la instrucción para que la obra tenga continuidad en aquellas zonas que no están afectadas por los restos arqueológicos.

De este modo, los criterios de actuación a partir de ahora pasan por la identificación completa de la extensión de los restos afectados, como son las tumbas identificadas hasta el momento y las que pudieran salir con el avance de los trabajos de zanjeado.

Una vez identificados todos los restos, se solicitará un informe exhaustivo con la evaluación de tiempos y costes que implicará la excavación completa de los restos identificados para que la empresa ejecutora de las obras y el promotor, que es el Ayuntamiento de Badajoz, tengan constancia al respecto.

También se procederá a la excavación de los restos arqueológicos cuando el promotor o la empresa ejecutora lo consideren "oportuno". La obra la está llevando a cabo Aqualia y la promueve el Ayuntamiento de Badajoz.

Fuentes de este último han señalado a Europa Press que, una vez localizado el hallazgo, se informa a Patrimonio de la Junta de Extremadura, que es quien analiza y determina la importancia de los mismos y les informa sobre el procedimiento a seguir en la obra que "de momento no está parada, únicamente en el tramo en el que se han encontrado los restos óseos".