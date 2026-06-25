El número de viviendas turísticas aumenta un 14,3 % en mayo en Extremadura

El número de viviendas turísticas en Extremadura que se anunciaban en plataformas digitales aumentó en mayo pasado el 14,3 % respecto al mismo periodo de 2025, hasta 2.293, frente al descenso nacional del 10,7 %, con 341.001 viviendas.
De acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año, en Extremadura estos alojamientos ofrecieron 11.122 plazas, un 11,4 % más que hace un año.
Esto supone una media de 4,85 plazas por vivienda turística en mayo, frente a las 4,98 de un año antes en la región.
Asimismo, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas aumentó de 0,29 a 0,33 % en Extremadura, mientras que a nivel nacional bajó de 1,43 a 1,28 % en un año.
Por provincias, en Cáceres se contabilizaron 1.531 alojamientos de este tipo con 7.449 plazas (0,51 % del total de viviendas), mientras que en Badajoz, las 762 viviendas turísticas contabilizadas cuentan con 3.673 plazas (0,19 % del total de viviendas).
En ambas provincias subió el número de viviendas turísticas en relación a mayo de 2025, un 13,5 y un 15,9 %, respectivamente, en Cáceres y Badajoz.
En España, en mayo se contabilizaban 40.836 viviendas turísticas menos que un año antes, la segunda mayor caída interanual de la serie histórica.
Este tipo de alojamientos ofrecieron en mayo 1.714.702 plazas, lo que supuso una media de 5 plazas por vivienda.
Las comunidades autónomas con más viviendas turísticas en mayo fueron Andalucía (90.649); Cataluña (51.305); Comunidad Valenciana (51.268); Canarias (48.356) y Baleares (21.304).