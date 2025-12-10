Nuevo Extremeñismo propone dedicar el 1% del PIB a políticas de juventud centradas en el empleo y vivienda

La formación soberanista Nuevo Extremeñismo se ha comprometido con las asociaciones juveniles de Extremadura a una serie de propuestas "rupturistas" que den un "giro radical" a las políticas de juventud en la comunidad autónoma que pasan por medidas como dedicar un 1% del PIB regional a este sector de la población.

Otras propuestas son "garantizar" el empleo para los menores de 30 años en todos los pueblos de Extremadura, afrontar la crisis de vivienda con políticas "contundentes" como los contratos indefinidos o la "congelación" de los alquileres, o aprobar una Ley de Juventud.

Esta joven formación política tiene como prioridad "garantizar el trabajo y la vivienda para que los jóvenes no tengan que irse fuera y puedan quedarse en sus pueblos".

La formación ha presentado estas y otras propuestas a la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Lidia Solana, que se enmarcan en un programa electoral centrado en dar oportunidades a las nuevas generaciones para que no tengan que migrar "como sí hicieron sus hermanos mayores, sus padres y madres y sus abuelos", señalan en una nota de prensa.

"La juventud extremeña no se va, la expulsan cuando convierten un derecho como la vivienda en un negocio para los especuladores o cuando tener un trabajo digno en nuestros pueblos se hace imposible" señala el secretario de Juventud del partido, Ángel Andreo.