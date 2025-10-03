Nueve modistos extremeños mostrarán sus propuestas en un encuentro el 15 de octubre en Cáceres

El Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda de Extremadura mostrará el próximo 15 de octubre en Cáceres las propuestas de nueve jóvenes modistos extremeños en un encuentro que "visibiliza el talento emergente" y del que saldrá el representante de la región que participará en la fase final de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores.

Se trata de un encuentro que permite estimular a los jóvenes diseñadores para trabajar en el mundo de la moda desde sus lugares de origen, evitando la fuga de talentos y contribuyendo al posicionamiento de España como plataforma de talentos emergentes de la moda al mundo y favoreciendo el enriquecimiento cultural, social y económico.

Así lo ha explicado el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, en la presentación de este evento en el Espacio Belleartes de la capital cacereña en el que, además, se ha inaugurado una exposición con las creaciones de los participantes y en el que ha estado acompañado por la concejala de Festejos y Juventud, Soledad Carrasco, así como por Laura Victoria Valencia como representante de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, organizadores de este evento.

Durante su intervención, Francisco Palomino ha mostrado el convencimiento de la Secretaría General de Cultura en apoyar esta iniciativa para que Extremadura participara y se proyectara.

Así, ha destacado que esta actividad consiste en impulsar ese talento y ha subrayado el compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes con la conservación del Patrimonio "y vosotras, con la moda, convertís esa tradición y esa artesanía en vanguardia", ha concluido.

El objetivo de este encuentro, como así se ha puesto de manifiesto, es "visibilizar las propuestas de los talentos emergentes de la moda de España" en los marcos y foros adecuados hasta que se encuentren en condiciones de poder hacerlo de forma individual, mediante la consolidación de sus proyectos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Este encuentro persigue ayudar a los jóvenes al posicionamiento y la introducción de sus marcas en el mercado mediante convenios que ANDE suscribe con ferias del sector, tanto nacionales como internacionales, permitiendo que los jóvenes puedan exponer sus propuestas en eventos donde tienen presencia firmas consolidadas, lo que facilita la interrelación entre creadores, proveedores y distribuidores.

En esta 39 edición, son nueve los creadores que mostrarán sus trabajos en el desfile y gala que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre.

En concreto, Alba Mateos Ollero presenta su colección 'Poderío', con la mujer y su fortaleza interior como idea esencial; Ana Belén Pérez García presenta 'Ajuar', una apuesta por la sencillez y la calidad y rindiendo homenaje a las prendas heredadas; Beatriz Iglesias ofrece 'Eterna', una colección enfocada en los años 50 e inspirada en la alta costura mezclando lo moderno con lo genuino y tradicional; Zaira Rubio trae el proyecto 'Con el alma aferrada', con el que explora la tradición artesanal de su Pinofranqueado natal, conectando artesanía y memoria.

Por su parte, 'Pétalos' será la colección que mostrará Alba Rubio Piñas, que nace de la observación, combinando lo frágil y lo resiliente; 'Códigos de honor', inspirado en la ropa militar clásica escocesa, es la propuesta de Adriana Gordillo y en la que ofrece una mezcla de estilos y estructuras; Ana Doblado Senero presenta 'Denim madnes', basado en la sostenibilidad que Vivienne Westwood ofrece en sus colecciones.

'La Penitente', de Rubén Lanchazo, última propuesta de este encuentro, fusiona lo majestuoso del luto tradicional con la modernidad del diseño de alta costura.