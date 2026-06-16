Nacen los I Premios de Publicidad en Extremadura, que se entregarán en 2027

La Asociación Profesional Extremeña de Comunicación, Publicidad y Marketing, conocida como La Lupe, ha celebrado este lunes su I Asamblea General en el salón de plenos de la Cámara de Comercio de Cáceres, en la que ha presentado el balance de su primer año de actividad desde su constitución en agosto de 2025, así como las propuestas para el periodo 2026/2027, entre las que destaca el lanzamiento de los primeros Premios de Publicidad en Extremadura.

Los premios contarán con diferentes galardones, distribuidos en 7 categorías generales --Audiovisual, Campaña Digital, Creatividad Gráfica, Medios Convencionales, Estrategia de Marca, Contenido y Branded, y Campaña Social o de Causa--, según informa la asociación en nota de prensa.

También habrá una categoría especial de IA generativa, y premios de Talento Joven (Talento Emergente y Mejor Proyecto Académico), así como premios especiales qye incluirán el Premio a la Trayectoria, el Anunciante Valiente y el Gran Premio La Lupe.

Desde su fundación, La Lupe ha trabajado para convertirse en el punto de encuentro de los profesionales extremeños de la comunicación, la publicidad y el marketing, alineándose con los fines recogidos en sus estatutos como son la representación profesional, formación, networking, visibilidad y defensa del sector.

Durante este primer año, la asociación ha completado su constitución legal y registro oficial, desarrollado su identidad de marca, creado su sitio web, puesto en marcha la captación de socios, organizado eventos y establecido relaciones institucionales.

La asociación ha pasado de ser una idea compartida por un grupo de profesionales a convertirse en una entidad operativa con presencia pública y actividad propia. La Lupe cuenta actualmente con 32 socios totales, representados en 10 localidades de Extremadura de sectores como el marketing digital, el audiovisual, el branding, la comunicación corporativa y la publicidad.

Dispone ya de un directorio de socios en su web, canales de comunicación interna y ha desarrollado varios encuentros formativos online para socios, con ponentes propios de la asociación y con un listado de profesionales de relevancia que serán parte de estos encuentros online.

Además, la asociación ha participado en el Congreso Extremeño de Marketing Digital (CEMD) con un stand propio para dar el pistoletazo de salida a la asociación, y ha colaborado en acciones vinculadas al Clúster de Turismo de Extremadura.

El próximo reto es generar una agenda estable de actividades durante todo el año, según informa la asociación que ha creado los Primeros Premios de Publicidad en Extremadura, que "no es una gala más" sino "el momento en que la publicidad extremeña empieza a tomarse en serio a sí misma".

Además, la asociación ha iniciado conversaciones para establecer una alianza estable con la Universidad de Extremadura (UEx), con el objetivo de "dar a conocer la asociación entre los futuros profesionales del sector, favorecer su incorporación al mercado laboral extremeño e incorporar talento joven a la comunidad profesional", recoge la nota que concluye que se están abriendo nuevas relaciones con colectivos de otras áreas y ámbito geográfico.