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Los museos arqueológicos de la región aumentan en más de un 38 por ciento sus visitantes durante el Puente del 12 de octubre

Así, el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres tuvo un total de 2.634 visitas frente a los 1.785 de 2025, mientras que el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz logró un total de 860 visitas frente a las 667 de 2025. Así, en total, suman 3.494 visitas.

Redacción

Extremadura |

Los museos arqueológicos de la región aumentan en más de un 38 por ciento sus visitantes durante el Puente del 12 de octubre
Los museos arqueológicos de la región aumentan en más de un 38 por ciento sus visitantes durante el Puente del 12 de octubre | Juntaex

Los museos arqueológicos extremeños han aumentado en un 38 % el número de visitas recibidas durante el Puente del 12 de octubre. Así, y según se desprende de los datos facilitados por ambos centros museísticos, el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres tuvo un total de 2.634 visitas frente a los 1.785 de 2025, mientras que el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz logró un total de 860 visitas frente a las 667 de 2025. Así, en total, suman 3.494 visitas.

En cuanto a los datos del centro cacereño, que logró un aumento del 47 % con respecto a 2025, obtuvo 2.113 visitas nacionales (512 de la región), además de 412 de países europeos y 95 procedentes de América, además de 12 de Oceanía y 2 de Asia. En cuanto a los datos por género, 933 fueron visitas de mujeres y 852 de hombres.

Por su parte, el Museo de Badajoz, obtuvo un incremento del 29 % con respecto a 2025, fue visitado por 741 viajeros procedentes de España y 119 internacionales, además de 87 visitantes en grupos organizados. En cuanto a la procedencia nacional del centro pacense, la mayor parte de los visitantes son extremeños, 164, seguidos muy de cerca por madrileños, 135, andaluces, 123 y valencianos, 120.

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