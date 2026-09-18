El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha recibido más de un millón de visitas desde 2010

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha registrado un total de 1.029.352 visitas desde la apertura del primer edificio en 2010 y hasta este mes de septiembre, en el que se puede visitar tanto el principal edificio, inaugurado en 2021, como la Casa Grande que fue el primer continente de la colección de la galerista alemana hace ya más de dieciséis años.

Según los datos facilitados por el propio museo, la evolución del número de visitantes ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido, con un incremento "especialmente significativo" a partir de 2023, coincidiendo con el desarrollo de las nuevas líneas programáticas y con la implementación de los objetivos y planes establecidos bajo la dirección de Sandra Guimarães.

"Esta cifra refleja la relevancia y singularidad de su propuesta artística y cultural entre el público local, nacional e internacional, y confirma la consolidación de Cáceres y Extremadura como destinos de referencia para el arte contemporáneo", asegura el centro cultural situado en la calle Pizarro de la capital cacereña.

Durante estos años, el museo ha recibido visitantes procedentes de más de 50 países, reforzando su proyección internacional y su capacidad para atraer a públicos diversos. Este éxito se sustenta en un proyecto impulsado por Helga de Alvear en torno a una de las colecciones de arte contemporáneo más relevantes de Europa, formada por obras de más de 600 artistas de los cinco continentes.

El Museo Helga de Alvear es gratuito, accesible y abierto, y constituye un espacio para la experimentación, la investigación y la difusión, donde el arte es una herramienta para el pensamiento crítico.

La institución cacereña sigue consolidando con éxito sus líneas programáticas, entre las que destacan exposiciones temporales de alcance internacional, proyectos de community engagement y propuestas de actividades para la diversificación de sus audiencias, entre las que destacan 'Un Museo Abierto al Mundo', en colaboración con La Caixa, las Helgás Artist Talks o las Helgás DJ Sessions.

Pero la actividad del Helga no se detiene en Cáceres, ya que el museo amplía su alcance a nuevos públicos y territorios mediante colaboraciones, itinerancias y proyectos junto a instituciones nacionales e internacionales, tales como el Bündner Kunstmuseum de Chur en Suiza, Culturgest de Lisboa, el Centro de Arte Dos de Mayo CA2M en Móstoles, el Museo Reina Sofía o el TEA (Tenerife Espacio de las Artes), entre otros.

Así, hace de la internacionalización su proyecto y, aunque siempre está comprometido con su territorio, tiene una visión global y orientada hacia el mundo. "Aspira a ser un lugar de encuentros, acogedor e inclusivo donde reconocer el pasado, interactuar con el presente e imaginar futuros juntos a través del arte", añade la dirección del musero.

Superar el millón de visitas supone un agradecimiento a todas las personas que han hecho suyo este espacio --familias, estudiantes, artistas, profesionales, turistas y vecinos de Cáceres y Extremadura, así como visitantes procedentes de distintos puntos de España y del mundo-- y, al mismo tiempo, un impulso para seguir ampliando esta comunidad.

Para Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear, "superar el millón de visitas es un motivo de orgullo y también un estímulo para seguir trabajando". "Creo que los museos tienen la capacidad de crear relaciones entre artistas, personas, territorios y nuevas formas de ver el mundo. Desde el Helga queremos seguir replanteándonos el papel del museo del siglo XXI como una institución crítica, abierta y en transformación, donde el aprendizaje y la experiencia del arte puedan generar nuevas formas de mirar y de relacionarnos con el mundo", ha subrayado.

"En el museo seguimos celebrando a Helga, su vida, su mirada y su pasión por el arte. Su legado nos inspira y superar este millón nos impulsa a seguir imaginando, desde Cáceres y Extremadura, muchos futuros posibles", ha concluido.

Cabe recordar que actualmente se puede visitar la exposición 'Espejo del mundo' de Patricia Gómez y María Jesús González, comisariada por María Jesús Ávila y próximamente se inaugurará 'Dreamwork: El eco de los ancestros en la casa del mañana', comisariada por Omar Kholeif.