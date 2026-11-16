El Museo Helga de Alvear de Cáceres prepara una gran exposición con 60 artistas de distintas generaciones

El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebrará su sexto aniversario con 'Dreamwork: El eco de los ancestros en la casa del mañana', una de las exposiciones más ambiciosas del museo concebida y comisariada por el profesor y doctor Omar Kholeif.

La propuesta reúne a unos 60 artistas que presentan más de 150 obras de arte individuales de distintos continentes y épocas. Cada obra expuesta es un recipiente que custodia recuerdos transmitidos de generación en generación por nuestros antepasados y el museo se convierte en su hogar.

La muestra, que se podrá ver en el museo cacereño del 11 de diciembre de 2026 al 23 de mayo de 2027, presenta obras escasamente exhibidas, procedentes de importantes colecciones internacionales, junto a creaciones inéditas realizadas por encargo para la ocasión y piezas pertenecientes a la colección del Helga de Alvear.

Algunos de los artistas que participan son Etel Adnan, Helen Cammock, Hamish Fulton, Josepha Petrick Kemarre, Michel Majerus, Grace Pailthorpe, Luísa Correia Pereira, Walid Raad, Michael Rakowitz, Sean Scully, Victor Vasarely, Danh Vo, y Stanley Whitney, entre otros muchos.

La exposición toma como referencia a la artista surrealista y cirujana Grace Pailthorpe (1883-1971) y su idea de "la chispa única": la convicción de que el impulso creativo es una fuerza vital inherente a todo ser humano, que solo necesita ser avivado.

Fruto de dos décadas de investigación curatorial, Dreamwork se concibe como una partitura polifónica, desarrollada en diálogo con lo que su comisario, Omar Kholeif, describe como una sociedad de "dreamworkers": personas capaces de captar lo errante y lo fugaz y recomponerlo para dar lugar a nuevas formas.

La exposición se articula en torno a lo que Kholeif denomina "materialismo emocional", el acto de mirar, crear y reflexionar de manera simultánea y desde la propia experiencia. La exposición sigue un planteamiento temático, en lugar de cronológico, que dialoga con la arquitectura de cada espacio.

Entre los hitos de la exposición destaca la mayor muestra itinerante en un museo dedicada a la artista portuguesa Luísa Correia Pereira (1945-2009), cuyas pinturas construyen montañas a partir de lo que parecen mantos de retales. También Simone Fattal, artista siria-estadounidense y francesa, presenta pinturas, acuarelas, dibujos y collages, algunos de ellos inéditos o rara vez expuestos. Irene Scheinmann (1933-2023), artista judío-iraquí, presenta por primera vez una selección importante de su obra en un museo europeo, con una pintura emblemática cedida por su legado artístico, así como un conjunto de grabados al aguafuerte realizados entre 1983 y 1989, gracias a la colaboración de su patrimonio artístico y de Tabari, Dubái.

Y Theresa Musoke, pintora ugandesa vinculada al modernismo, está representada por una selección de obras de carácter semiabstracto que abarcan un periodo de veinticinco años, desde Woman Seated in Blue (c.1980) hasta Wild Dogs with a Kill (2005), mientras que Hany Armanious, artista egipcio-australiano, presenta esculturas realizadas mediante fundición en resina de poliuretano pigmentada, entre ellas Somewhere to Cry (2012) y Delphi (2024).