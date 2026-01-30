El Museo Helga de Alvear de Cáceres y el Festival de Mérida, entre los 20 mejores proyectos culturales de España

El Museo Helga de Alvear de Cáceres se sitúa entre las instituciones y acontecimientos culturales más importantes del país, según el informe del Observatorio de la Cultura realizado por la Fundación Contemporánea, que otorga el puesto 17 al museo cacereño en 'Lo mejor de la cultura en 2025', lo que supone un notable ascenso de 18 posiciones respecto al año anterior.

Según los datos que recogen las opiniones de más de 400 profesionales, el museo de arte contemporáneo es además el proyecto más valorado e "insignia cultural" de Extremadura.

Además, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida recupera este año el puesto número 20 de los eventos culturales más destacados de España, según el último informe del Observatorio de la Cultura, tras otras instituciones como el Museo Reina Sofía, El Prado, el Festival de Cine de San Sebastián o el Museo Thyssen - Bornemisza y se consolida como el segundo festival de teatro más importante a nivel nacional.

También, el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea vuelve a reconocer al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como uno de los acontecimientos culturales mejor valorados de Extremadura, representando a la región únicamente por detrás del Museo Helga de Alvear.

Tras el Festival de Teatro Internacional de Teatro Clásico de Mérida se sitúan otros festivales e instituciones de relevancia para la comunidad, como el Festival de Cáceres, el Womad, el Museo Vostell Malpartida y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.